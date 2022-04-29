Головний редактор інтернет-видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов про те, чим важливий ухвалений США закон про ленд-ліз:

США вступають у війну на боці України. У США прийнято закон про Ленд-ліз — а після набуття ним чинності це означає, що Україна безкоштовно отримає необмежені ресурси озброєння та забезпечення США, щоб у максимально короткий час розгромити російську армію та перемогти у війні.

Після набуття чинності закон про ленд-ліз передбачає зняття всіх обмежень на постачання озброєнь в Україну. Це означає постачання сучасних американських танків, зенітно-ракетних комплексів, винищувачів, радарів, оперативно-тактичних ракетних комплексів, артилерії, протикорабельних ракетних комплексів загалом усієї лінійки, які забезпечать повну перевагу України над Росією у звичайних озброєннях.

Війна в Україні не затягуватиметься на довгі роки. Коли НАТО почне збільшувати постачання сучасної зброї, російські війська на Донбасі будуть знесені високоточним вогнем 155 мм гаубиць, російську авіацію виб’ють з неба нові ЗРК, командні пункти та склади боєприпасів знищать вогнем РСЗВ та ударні дрони.

Прийняття Лена-Ліза США та постачання НАТО з військового погляду означає, що Україна не зупиниться, жодних компромісів не буде. Повне звільнення Донбасу та Криму буде забезпечено масованими ударами новітніх бойових засобів НАТО, яким російська армія нічого не може протиставити.

Тепер найважливіше розуміти, що це рішення США та НАТО дісталося нам важкою ціною, і що зараз наша піхота своєю кров’ю утримує кожну п’ядь Донбасу, що гинуть захисники Маріуполя.

І що перемогу у війні творять люди, що терміни нашої перемоги, і терміни постачання озброєнь на фронт треба максимально прискорювати.

Але тепер у нас є всі інструменти для нашої перемоги, і коли і як ми її здобудемо, залежить вже від нашої організованості та наших умінь застосувати могутній арсенал західної демократії.