Політичний консультант, магістр міжнародних відносин Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" пояснив, що означає ленд-ліз від США для України.

У четвер, 28 квітня, Палата представників США розглянула та проголосувала за закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

Того ж дня голова Білого дому Джо Байден попросив Конгрес затвердити додаткові 33 мільярди допомоги для України.

Паралелі між широкомасштабним нападом росії на Україну та Другою світовою війною є абсолютно очевидними. Ленд-ліз (і тоді й зараз), боротьба з нацизмом (тоді – фашизмом, тепер – рашизмом), створення коаліції (тоді антигітлерівської, тепер – антипутинської). Причому до нинішньої коаліції, якщо судити по зустрічі 40 міністрів оборони.

26 квітня у Німеччині на військовій базі ВПС США Ramstein ("Рамштайн") увійшло навіть більше учасників, ніж до антигітлерівської. Японія, Ізраїль та інші країни, які не є членами НАТО.

Усе це свідчить, що путін програв. Причому програв остаточно та безповоротно. І ухвалений у США закон про ленд-ліз – чергове тому підтвердження.

Як і виділення Україні 33 млрд доларів (це не лише військова підтримка, а й загалом фінансова, гуманітарна. І це лише початок. Американці, по суті, демонструють край кредитної картки.

Якщо в Україні все розвиватиметься правильно, прозоро, якщо не буде питань до того, як ці гроші будуть витрачені (ефективно на благо українського народу, а не чиновників), то тоді цю кредитку дістануть повністю. І ці 33 мільярди перетворяться, припустимо, на 333 мільярди доларів.

Нагадаю, що ленд-ліз максимально спрощує постачання озброєння. Причому за ту частину поставленої нам техніки, яку буде в процесі війни знищено, Україна платити не повинна. Ми оплачуємо (або повертаємо) лише ту, що залишиться у строю. Це за великим рахунком як безкоштовна оренда.

Саме тому я вважаю це рішення величезною перемогою України – і фінальним цвяхом у труну путінського режиму. Який уже мертвий, просто сам цього ще не зрозумів.