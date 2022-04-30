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Що може прийти на заміну "поламаній" ООН - Віктор Бобиренко

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Віктор Бобиренко Віктор Бобиренко
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ООН як інструмент для забезпечення безпеки людства не працює
ООН як інструмент для забезпечення безпеки людства не працює

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфа" про роль ООН у припиненні війни проти України, чому Організація не допомогла і що тепер із нею робити:

Росіяни обстріляли Київ увечері 28 квітня. У той час, коли там перебував з візитом генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Тут важливо розуміти, що заснована у жовтні 1945 року Організація об’єднаних націй (ООН) – це один із стовпів, зведення правил, за якими живе людство після Другої світової війни. Пізніше свій внесок у це почали вносити Гельсінські угоди про непорушність кордонів та Організація з безпеки та співробітництва в Європі, що з’явилися влітку 1975 року.

Але усі їхні правила, усі міжнародні угоди, усі конвенції росія порушила. Причому зробила це показово, нахабно та цинічно.

Враховуючи, що росія все ще є постійним членом Ради безпеки ООН, що ця організація не запобігла і не може зупинити війну росії проти України, доводиться констатувати – ООН не виконує своїх найважливіших функцій. Тому що один із гарантів їх виконання – на це просто плює.

ООН має кілька варіантів виходу з ситуації війни росії проти України.

Або викидати росію з Радбезу ООН (що проблематично в юридичному плані), або закривати ООН, як колись Друга світова війна "закрила" Лігу націй, що не зуміла її попередити, і створювати нову структуру, на нових умовах, з новими критеріями підходу до безпеки. З новими правилами.

Нікому не потрібна ООН, яка не здатна не лише виконувати важливі для глобальної безпеки рішення, а й ухвалювати їх.

Те, що більш-менш працювало у перші десятиліття, коли ті ж самі США під мандатом ООН допомагали Південній Кореї боротися з північнокорейським вторгненням, абсолютно не працює зараз. ООН зразка 2022 року у найгіршому сенсі далека від ООН зразка 1950-го. Це важливо зрозуміти – і робити відповідні кроки щодо виправлення ситуації.

Що може прийти на зміну ООН?

Щось подібне, але без росії, яка, зрозуміло, блокуватиме в організації будь-які рішення проти себе. І без права вето з боку "привілейованих", якими сьогодні є постійні члени Радбезу ООН (рф, Китай, США, Великобританія та Франція). Чому одні держави повинні мати більше прав, ніж інші? Рішення слід приймати простою більшістю. Або, припустимо, двома третинами членів нью-ООН.

Склад самої організації також слід оновити з огляду на нові реалії. Там не місце не тільки росії (в нинішньому вигляді), але і тієї ж Північній Кореї, ряду інших диктаторських режимів.

Той інструмент, який не працює, ремонтують. Або змінюють — купуючи, наприклад, інший. ООН як інструмент забезпечення безпеки людства явно не працює. І якщо його не вдасться відремонтувати (а, схоже, не вийде), його треба міняти.

Тому що всі ці написи 8 травня щодо жахів Другої світової війни у стилі "ніколи знову" вже не актуальні. Це "знову" вже тут і зараз. В Україні. І світ цьому не запобіг. Не завадив фашизму вторгнутися до європейської держави. Та ще й фашизм, який цинічно маскується під антифашизм.

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Теги:
#Україна #Росія #ООН #Війна #Віктор Бобиренко
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