Цікаво, як будуть називати цю війну у підручниках - Юрій Гудименко
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Блогер Юрій Гудименко задався питанням, як назвуть широкомасштабну російську агресію проти України у майбутньому і запропонував свій варіант:
Цікаво, як будуть називати цю війну у підручниках.
Війна з Росією? Наче і так, але і війон таких було багато, і війна насправді розпочалася у 2014 році.
Повномасштабна війна? Наче і вірно, але задовго.
Гаряча фаза? Так і до того була не дуже тиха.
Я думаю, що ії будуть називати просто – Війна. Саме так, з великої літери. Як наші батьки говорили про Другу світову.
Але у мене в голові саме та частина війни, яка почалася 24 лютого, завжди буде Війною світанку. Тому що той світанок з висоти над Маріуполем я не забуду ніколи.
Або – Люта війна. І не тільки тому, що вона розпочалася у лютому.
Але цим будуть займатися історики майбутнього. А зараз треба ще трошки по***шити.
Ї***те, котики. Поводьте себе погано.
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