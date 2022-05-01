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Цікаво, як будуть називати цю війну у підручниках - Юрій Гудименко

Автор
Юрій Гудименко Юрій Гудименко
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Війна росії проти України
Війна росії проти України

Блогер Юрій Гудименко задався питанням, як назвуть широкомасштабну російську агресію проти України у майбутньому і запропонував свій варіант:

Цікаво, як будуть називати цю війну у підручниках.

Війна з Росією? Наче і так, але і війон таких було багато, і війна насправді розпочалася у 2014 році.

Повномасштабна війна? Наче і вірно, але задовго.

Гаряча фаза? Так і до того була не дуже тиха.

Я думаю, що ії будуть називати просто – Війна. Саме так, з великої літери. Як наші батьки говорили про Другу світову.

Але у мене в голові саме та частина війни, яка почалася 24 лютого, завжди буде Війною світанку. Тому що той світанок з висоти над Маріуполем я не забуду ніколи.

Або – Люта війна. І не тільки тому, що вона розпочалася у лютому.

Але цим будуть займатися історики майбутнього. А зараз треба ще трошки по***шити.

Ї***те, котики. Поводьте себе погано.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Назва
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