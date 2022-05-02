Український журналіст переконаний, що відновлення знищеної української інфраструктури виглядає проблемою, ще навіть не розпочавшись

Відновлювати Україну пропонують абсолютно механічно. Побудувати нові будинки, відновити школи та мости.

Ось чому відновлення виглядає проблемою, ще не розпочавшись. Адже Україну подають як обпалений шматок землі, який треба наповнити будовами.

Я розумію, звідки йде цей підхід. Навколо будь-якого президента завжди багато людей, які бажають вирішувати тактичні завдання. Особливість Володимира Зеленського в тому, що його оточення ще й досить невисокого рівня (за рідкісними винятками). Побудувати дорогу, відремонтувати школу — ось їхній горизонт мислення. Помножений на тисячу, він перетворюється на "Велике будівництво" або проект відновлення України.

Такий підхід орієнтований на освоєння грошей. Центральна постать у ньому – політик, чиновник. Він джерело всіх благ та мікробожество. Занадто спокусливо для розуму чиновника, щоб думати про щось інше.

Звичайно ж, одразу виникає питання корупції. Адже, якщо чиновник розподіляє гроші, то він вирішує, кому ці гроші дати. Тут же з’являються споконвічні олігархи, "погони" та групи впливу. Вічна історія без початку та кінця.

Чим закінчиться таке "відновлення України"? — Освоєнням грошей та корупційними скандалами. А головне — життя мільйонів українців ніяк не зміниться.

Шлях в нікуди. Ми пройшли його вже багато разів.

Є інший варіант відбудови України. Секрет полягає в тому, що ми спочатку ПРИДУМУЄМО, ЯКУ УКРАЇНУ БУДУЄМО.

Зруйновані міста та інфраструктура – це звичайно потрібно. Але головне в цьому проекті — висока українська Ідея. Нова, бо досі такою ідеєю були дороги та мости.

У центрі цієї ідеї стоїть Людина. Мешканець України. Ще точніше – дитина.

Саме для дітей ми відновлюємо Україну. Вони вираз нашого майбутнього. Вони є основним критерієм ефективності. Мільйони наших дітей будуть жити краще за нас? Житимуть на рівні дітей Сінгапуру та США? Чи зможуть захистити своє майбутнє? Якщо відповідь так – ідея життєздатна.

А якщо так, головними стають не дороги та будівлі шкіл. Головним стає наповнення дитини, майбутнього власника України.

Утворення. Наука. Потужна економіка. Сучасні технології (без них нам не захиститись від росії з її нескінченними ресурсами).

А вже потім – удома, дороги. Як конкретне здійснення великої ідеї.

Та й олігархи, куди без них? Але це вже не має значення.

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