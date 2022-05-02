Політолог Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфа":

Ескалація у травні неминуча. Якщо 9 травня путін хоче заявити про перемогу росії, їм потрібно щось серйозніше, ніж марш з портретами дідів Маріуполем, який зараз виглядає точно не врятованим і не звільненим містом.

Якщо вони хочуть взяти Слов’янськ – буде спекотно. Ізюм? Ще спекотніше. Про Одесу та Харків взагалі говорити не варто. Референдум у Херсоні та Бердянську? Можливо, але на Півдні ЗСУ зовсім не дадуть спокійно поставити цю виставу.

Якщо ж до 9 травня нічого не вдасться пред’явити російському телеглядачу – путін розлютиться. І полетять голови генералів, які не виправдали. Так чи інакше, пресинг буде посилено. Так що ескалація неминуча, не дарма рф стягує на майданчики біля кордонів нові системи запуску ракет.

При цьому важливо розуміти, що росія приречена на поразку. Виграти та вижити вона могла лише за одного сценарію. Це бліцкриг. Тобто – тотальна поразка ЗСУ протягом тижня, усунення Зеленського та передача влади маріонетковому режиму. Швидко перемогти і поставити Захід перед фактом. Цей сценарій не пройшов. Пішла довга війна на виснаження.

Україна зазнає втрат, але добровольців досі більше, ніж місць у ЗСУ. За технікою – допомога Заходу вже компенсує з лишком втрати матеріальної частини. А росії ніхто нічого не компенсує і черги добровольців із високою мотивацією там немає й близько. Плюс — по росії б’ють санкції, а Україна отримує потужну підтримку всього світу.

Тож у довгостроковій перспективі росія програє. Вже програла.

А цивілізований світ виграє. Але Україні доведеться найдорожче заплатити за цю перемогу, на жаль…