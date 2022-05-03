Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова за президента Володимира Зеленського Тетяна Попова спеціально для "Телеграфу" дала прогноз на найближче майбутнє російсько-української війни

Видання CNN з посиланням на європейських та американських посадових осіб повідомляє, що російський диктатор путін може скористатися заходами до 9 травня, щоб офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спецоперації". І провести мобілізацію.

Не виключається і те, що 9 травня путін може заявити, що Луганська та Донецька області "увійдуть" до складу росії, проголосити встановлення повного контролю над Маріуполем або оголосити про масштабний наступ на Одесу.

Серйозний наступ на Одесу навряд чи можливий. Росіяни у тому регіоні у більш програшному становищі. Крейсер та десантний корабель, які теоретично могли використовуватися для висадки десанту та штурму Одеси, підбиті та затоплені. Тож Одесі й тому ж Харкову нічого не загрожує в сенсі російського наступу. Ракетні ж удари, як ми бачимо, на жаль, продовжуються.

Із Харківської області, як я зрозуміла під час спілкування з військовими експертами, як видно зі зведень, окупантів поступово вибивають.

А ось можливість до 9 травня показати якусь "перемогу" у вигляді прийому так званих "ЛНР" та "ДНР" до РФ або приєднання Херсонської області до Криму або "ДНР" цілком можливі.

Також буде оголошено про вже 50-е, напевно, захоплення Маріуполя і повний над ним контроль.

І є історія, яку прогнозують західні розвідки, аналітики, політики, що 9 травня може бути оголошено у якомусь вигляді мобілізація у рф.

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Поламати всі ці плани можна лише на полі бою – за допомогою нашої армії та зброї, наданої західними партнерами України. До того ж, на нові російські спроби визнання "незалежними республіками" або "своїми землями" частини української території підуть ще жорсткіші санкції. Ні Україна, ні Захід цього не "проковтнуть".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Навіщо Кремлю нова анексія українських територій – і де він помиляється Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

При цьому треба пам’ятати, що навіть санкції, що вже є, повною мірою дадуть про себе знати пізніше. Ефект проявить себе ближче до кінця року – і буде довгостроковим. А нові санкції пришвидшать процес знищення російської економіки.

На цьому тлі з’являються повідомлення про те, що у військкомати, поліцейські машини в росії вже летять коктейлі Молотова. Що звучать вибухи на різноманітних об’єктах, причому не тільки військових, підриваються залізничні шляхи. Дуже схоже на те, що певний внутрішній опір в росії вже є. І при спробі мобілізації він лише наростатиме. Чим більше росіян буде путін втягувати в цю самогубну для рф війну, тим більше в самій росії наростатиме внутрішній опір. По-перше, тому що ця війна, хоч би як крутила російська пропаганда і підтасовані опитування, не зрозуміла більшості жителів рф. По-друге, тому що багато хто з неї може просто не повернутися.

Зрозуміло, що масових протестів не варто очікувати. Бо навіть за одиночні антивоєнні пікети вже можуть посадити, а у в’язниці – зламати практично будь-кого. Але особисті справи російських призовників можуть раптово зникати, зокрема у вогні. Якби я була матір’ю сина в росії і розуміла, що його можуть відправити воювати в Україну, я б сама, мабуть, кинула коктейль Молотова у військкомат.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Оголошення загальної мобілізації в росії наблизить кінець російського рейху Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа" про те, чому Україні вигідне оголошення загальної мобілізації в Росії: