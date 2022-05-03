Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін спеціально для "Телеграфа":

Мама завжди мене вчила: сподівайся на краще, готуйся – до гіршого.

Тому ми маємо бути максимально готовими до всіх найгірших варіантів продовження російської агресії проти України, які зараз озвучуються.

Тільки це дасть нам можливість вийти на найкращий сценарій.

Саме тому я б не заперечував жодного з можливих варіантів.

Ми пам’ятаємо істерію у лютому про можливість російського широкомасштабного вторгнення.

І те як спокійно реагувала на це українська влада.

У результаті вторгнення все ж таки відбулося.

Саме тому я не відкидав би жодного з можливих сценаріїв. У тому числі всеросійську мобілізацію.

Росіянам явно не вистачає живої сили. Вони утилізують усе, що потрапляє під руку. У них вже помітні складнощі з технікою. При всьому цьому Кремлю потрібні перемоги. І хоч російська влада знаходиться в цугцвангу, де кожен наступний крок погіршує позицію, здаватися вони не хочуть. Як і відмовлятися від своїх публічних планів щодо України.

Справа в тому, що якщо "імператор всієї Русі" покаже своїм холопам і васалам, що він слабкий — його знесуть свої ж. Тому путін буде до останнього воювати в Україні. Аби його не знесли росіяни.

Хоч програє він у будь-якому разі.

У разі продовження війни ми знищимо армію супротивника – і росія посиплеться.

У разі відмови путіна від продовження війни – росія теж посиплеться.

Але в Кремлі бачать свою ілюзорну картинку, в якій, на їхню думку, захоплення частини України є цілком досяжною метою.

До того ж, у складні часи правителі завжди намагаються консолідувати народ, знаходячи спільного ворога. І тут Кремль має пазлик – і вони будуть готові йти на найнеприємніші для України кроки, щоб зберегтися при владі у своїй країні.

Важливо розуміти, що для росіян цей "загальний ворог" – саме Україна. Збірний образ, куди вони запхали і образ колективного Заходу, і НАТО, і багато іншого.

Можна згадати анекдот:

– Ти чув, що в Україні путін воює з НАТО?

- І як?

– Ну, росіяни вже втратили понад 20 тисяч людей.

– А НАТО?

- А НАТО так і не прийшло на війну…

Цей анекдот чудово відображає внутрішню філософію, політику росії. Вони запевняють, що воюють з НАТО, а насправді відгрібають виключно від України.

Наприкінці квітня я опублікував у Фейсбуці пост про те, що саме існування вільної, сильної, незалежної України – колосальний ризик для росії. Тому що росіяни привласнили собі не лише частину наших територій, а й нашу історію, наші назви, наших героїв.

І піднімаючи голову, набираючи силу, Україна, природно, поверне собі все своє, зруйнувавши основи російської міфології. І цим руйнуючи державність росії.

Саме тому перемога у цій війні – питання життя та смерті.

Саме тому росіяни насправді воюють більше не з колективним Заходом, а саме з Україною.

Нам потрібна вся мужність, витримка, терпіння в цій боротьбі. Потрібне розуміння, що боротись доведеться до переможного кінця. В нас просто немає іншого шляху.

І тоді як росія працює на виснаження України, Захід працює на виснаженняросії, підтримуючи нас.

Наше завдання – не опускати руки та боротися до кінця.

До нашої перемоги.