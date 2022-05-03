Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін розповів, чому росія не проводитиме масової мобілізації

На тему мобілізації в РФ, яку нібито хочуть оголосити на 9 травня. Максимально коротко та тезово:

1. У РФ немає інфраструктури для мобілізації багатьох сотень тисяч людей. Не просто "мобілізації", а саме перетворення цих сотень тисяч людей на організовану, боєздатну військову силу.

2. Для такої маси солдатів (сотні тисяч) потрібно багато командирів молодшої та середньої ланки. Їх просто немає. Командирський голод спостерігається зараз у регулярних частинах ЗС РФ, про мобілізацію взагалі немає сенсу говорити.

3. Мало мати "багато" командирів молодшої та середньої ланки. Вони ще мають бути компетентні, підготовлені та мотивовані. А цього ми не спостерігаємо навіть у кадрових частинах ЗС РФ.

4. Потрібно не забувати, що така маса людей, відірваних від своїх робіт, перестають виробляти товари та послуги та перетворюються на сотні тисяч ротів, які треба одягати, годувати, вчити, утримувати тощо. Це часом тяжко навіть багатим державам, що тут говорити про РФ.

5. Мало мати інфраструктуру, спорядження та командирів. Потрібна ще підготовка та злагодженість цих створених з нуля частин. Тобто ще місяці утримання цих сотень тисяч ротів, які нічого не виробляють, а лише споживають. Тобто мобілізація завжди на довгі місяці.

У силу цих, та й інших (більш ліричних, ніж практичних, таких як, наприклад, страх перед роздачею зброї народу за фактом) факторів всі, хто хоч трохи розуміє у воєнці, роблять висновок, що ніякої масової мобілізації не буде. Пупок розв’яжеться. АЛЕ!

Але, ми знаємо, що путін ірраціональний, відірваний від реальності, можливо, хворіє і божевільний. Було божевіллям починати повномасштабне вторгнення силами 200 000 людей, тож чому путін не піде на чергове безумство з мобілізацією?

Насамкінець трохи з особистого досвіду.

У своєму житті я один раз брав участь у мобілізації національного масштабу: 2007 рік, вчення "Мецуда", симуляція повномасштабної війни Ізраїлю та Єгипту, відбиття агресії Каїра. Тоді Армія оборони Ізраїлю відмобілізувала на один тиждень кілька десятків тисяч людей, це дві резервні дивізії та ще кілька бригад та батальйонів до купи.

Так от, навіть цей тиждень — він був логістичним пеклом, повним провалу з екіпірування бійців, нестачею взагалі всього — від військової форми та шоломів аж до систем зв’язку. Рівень підготовки відмобілізованих теж бажав кращого. І це все в Ізраїлі, де щорічні збори та перевірки резервістів, крихітні території, комфортний клімат, захмарна мотивація та гіпермілітаризоване суспільство.