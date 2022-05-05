Немає жодного фактора, який дозволив би росії виграти у такій війні.

Політтехнолог Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфу" прогнозував майбутні повороти війни в Україні

Чим ближче 9 травня, тим більше розмов про те, яких пакостей можна чекати від росії до цієї сакральної для неї дати.

Як на мене, все, що у росіян є, вже кинуто на Україну. Якби були можливості зробити килимові бомбардування, вони зробили б це і в Києві, і в Харкові, як робили в Маріуполі. Але не дає потужніша там ППО.

Російський наратив, що так вони погано воюють, бо нібито шкодують мирне населення, українські міста, не витримує жодної критики після зробленого з Бучею, Маріуполем та масою інших міст, які стали синонімами воєнних злочинів росіян.

Нічого і нікого вони не шкодують. Де є можливість, роблять все, щоб стерти з лиця землі якнайбільше українців.

Єдине, на що, мабуть, не піде Кремль – це термоядерний удар. Тому що це відкриває скриньку Пандори, яка знищить у результаті (і дуже швидко) саму росію. І краще б російські пропагандисти та керівництво взагалі не заїкалися про це. Якщо той же путін ще й 9 травня щось ляпне на параді з приводу ймовірності застосування ядерної зброї проти України (за будь-яким приводом) – це вже буде остаточним визнанням свого програшу. І черговою брехнею. Або визнанням, що він настільки шалений, що його час "зв’язати". Хоч комусь…

При цьому думаю, що росіяни докладуть до 9 травня максимальних зусиль, щоб "вирішити питання" з Маріуполем. Тобто остаточно знищити його захисників, які тримають героїчну оборону на "Азовсталі", куди вже прорвалися рашисти.

Крім того, агресор посилить тиск на сході на півдні, намагаючись здобути хоч якісь перемоги. Але до 9 травня залишилося лише чотири дні. А вони і за місяць, з початку активізації на тому ж Донбасі, мало що змогли зробити з раніше запланованого.

Ну а провокації в стилі вдарити по вокзалах (як було в Краматорську) або просто по центру великих міст – це росіяни можуть зробити будь-якої миті. І роблять. Не прив’язуючись до сакральних для себе дат.

При цьому агресор відчуває гостру нестачу живої сили. Якби росія могла підтягнути щось значне, що впливає на ситуацію на фронті, із зовнішніх джерел, вона б це вже зробила. Але тих же сирійських найманців тягнути у повномасштабну війну, де люди днями сидять під артобстрілами, доки не особливо виходить. Не так багато можна зібрати охочих помирати за путіна в Україні. Ще один фактор – демотиваційний. Воювати солдату поруч із найманцем, який, можливо, заробляє більше за нього, розхолоджує того ж солдата. А ставка Кремля робиться все ж таки саме на російське "гарматне м’ясо".

Брати його є де. Внутрішні резерви в рф — великі. Це все-таки 140-мільйонна держава. Щоправда, найкращі військові фахівці вже воюють або "утилізовані" в Україні — це визнають навіть російські експерти.

Ну а прихована мобілізація йшла і йде. Закликають раніше служили, рекрутують тими чи іншими способами.

А ось повномасштабна мобілізація є політично небезпечною для путіна. І вже звучало багато аргументів – чому. У тому числі тому, що в Україні заявлена якась "спеціальна військова операція", а не війна. Ну як визнати, що "друга армія" світу її програє?

І це – величезна проблема пропаганди та демографії. Захотіли цю війну, "топлять" за неї люди похилого віку під 70 років. І пропаганда розрахована на таких самих… Ця бабця з червоним прапором, ці пам’ятники Леніну на тимчасово окупованих територіях, ці пошуки справжніми неонацистами (рашистами) фейкових нацистів по всій Україні…

Старі маразматики просувають у народ свої ілюзії. А воювати все частіше мають люди 20+, які навіть згідно з російською соціологією, критично налаштовані і до цієї війни, і до путіна. І давати їм до рук зброю та гнати в Україну – політично небезпечно для російського режиму.

Так що, якщо росія збирається воювати ще півроку-року (можливо, з перервою на якесь перемир’я), мені здається, там продовжиться прихована мобілізація.

Залучення Білорусі та Придністров’я – теж не варіант.

Лукашенко розуміє, що його зітруть одразу – чи українці, чи самі білоруси. Тому що більшість білорусів нелояльна до влади. Кине він сюди умовних 16 тисяч боєздатних солдатів, з яких основна частина не бажає воювати в принципі – і що? Де гарантія, що вони не розгорнуть багнети проти нього після перших ударів з боку ЗСУ, у тому числі по білоруській території?

Придністров’я просто смішно. Там немає армії. Те, що там відбувається на тій території (якісь "теракти" та "обстріли"), більш схоже на спробу відвернути увагу України від інших фронтів.

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У результаті нічого в рф не вийде. Їй не виграти у цій війні. Тому що тут немає життєвих інтересів росії. Це – інтерес однієї конкретної людини. Вмираючої. Самі розумієте, про кого йдеться.

А це історично не має перспективи. Загарбницька війна, колоніальна війна, імперська війна у 21 столітті просто не може мати перспектив. Тим більше, проти мотивованого населення, проти колективного Заходу, який готовий максимально допомагати Україні.

Немає жодного фактора, який дозволив би росії виграти у такій війні.

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