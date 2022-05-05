Економіст, ректор-засновник American University Kyiv Роман Шеремета, спеціально для "Телеграфа"

У четвер, 5 травня, президент Володимир Зеленський заявив про запуск глобальної ініціативи United24.

Створено платформу для збору пожертвувань на підтримку України. Зробити донат можна в один клік на сайті www.u24.gov.ua.

Ініціатива – дуже своєчасна, позитивна, із правильним дизайном відповідного сайту.

Адже раніше люди сканували QR-код, пересилали кошти на спеціальний рахунок у Нацбанку – для допомоги ЗСУ. Були також криптовалютні рахунки. Але все це було розрізнене, розкидане. І останнім часом перерахувань поменшало.

І тут виникає нова ініціатива – все в одному місці. Прозоро та зрозуміло. Так що це дуже правильний крок.

Важливо й те, що ініціатива створена під егідою саме президента Зеленського, котрий має зараз колосальний рейтинг не лише в Україні, а й у світі. Журнал TIME, ряд інших, проводили опитування, згідно з якими саме Зеленський на даний момент – людина, яка має найбільшу довіру, що має найбільший вплив на світовому рівні. Тому те, що ця ініціатива робиться, скажімо так, "під парасолькою" Зеленського – теж дуже позитивно.

Мені подобається і те, як побудована сама структура цього сайту. Там використано правильні елементи. Ти можеш перераховувати кошти туди, куди хочеш. Є три опції: оборона та розмінування; гуманітарна та медична допомога; відновлення України. Згідно з дослідженнями, коли ми людям даємо можливість вибирати, куди саме вони можуть перерахувати свої фінанси, вони схильні перераховувати ці самі фінанси.

Крім того, важливо, що існують різні механізми перерахування коштів. Криптовалюта, кредитна картка тощо. Така різноманітність, така варіативність дозволить усім охочим максимально швидко перекидати ті чи інші суми – на ті чи інші потреби.