Випишіть плани та цілі та приступайте до реалізації найпростіших

Я бачу, як українці масово ставлять життя на паузу:

"Потрібно чекати і терпіти, а потім, після закінчення війни житимемо".

На відміну від класичного синдрому відкладеного життя, обставини, в які силою були занурені мільйони українців, стали раптовими. Багато людей вели жвавий спосіб життя і не збиралися сповільнюватися. А тут – ракети, російська навала та повна психологічна безпорадність. Нашій психіці потрібен час на адаптацію та пристосування до нової реальності.

Тому пропоную називати це кризовим тайм-аутом.

Які "симптоми"?

Ви відмовляєте собі в рутинних та побутових речах під приводом, що зараз не час ... зараз не до цього. Наприклад: не час відвідувати салони краси.

Забороняєте собі насолоджуватися приємними моментами. Відчуваєте провину, за те, що комусь зараз погано.

Якщо ви перебуваєте в іншому місті або країні — відчуваєте себе стороннім спостерігачем. Ніби дивіться фільм про те, як інші люди живуть своє звичне життя, ходять на роботу, займаються своїми справами.

Ви живете думками про майбутнє, яке наступило після війни, після повернення додому, після якогось переломного моменту.

Що з цим робити?

А робити обов’язково треба, якщо відчуваєте, що цей стан затягнувся. Тому що це дуже виснажливо для нашої нервової системи. Хороша новина полягає в тому, що в більшості випадків людина може повернутись до звичного життя без сторонньої допомоги.

Визнати проблему. Ніяких відмовок та відкладення на потім. Не відмовляйтеся від своїх думок про майбутнє. Просто трансформуйте в плани! Обов’язково ставте дедлайн, наприклад: вивчити 100 нових слів англійською до кінця тижня. Випишіть плани та цілі та приступайте до реалізації найпростіших і найдосяжніших, так ви швидко отримаєте результат та додаткову мотивацію: скласти резюме, записати дітей у садок або просто купити чашку для кави. Якщо ви знаходитесь в іншому місті чи країні — постарайтеся асимілюватися. Вивчіть пару місцевих фраз. Гуляйте околицями, відвідуйте пам’ятки та музеї, поцікавтесь місцевою культурою та історією. Знайдіть інформацію про курси та навчання, до яких зараз безкоштовний доступ в українців. І приступайте до отримання нових знань та навичок.

Наш організм адаптується до обставин і прагне повернутися до звичного способу життя, просто не заважайте цьому процесу.