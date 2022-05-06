Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса вважає, що росія стратегічно вже давно програла війну в Україні

Аналізуючи дії зарубіжжя на третьому місяці російсько-української війни, слід сказати, що ситуація суттєво не змінилася. За винятком хіба що зміни позиції деяких європейських країн щодо ембарго на російські енергоносії. Тотального ембарго поки що так і не передбачається, але деякі країни (та сама Німеччина) змінили свою позицію. І вирішили підтримати ідею поетапного, часткового ембарго на постачання російської нафти та вугілля.

Питання в стилі "Хто і чому показав, що нам не друг?" – не ті, якими слід мислити у міжнародних відносинах. "Друг" і "ворог" – досить умовні у цьому вимірі маркери. Усі країни діють, виходячи зі своїх інтересів, з об’єктивної реальності, своїх можливостей і бажань.

Тут радше слід розглядати – чи має Україна вплив на ті чи інші регіони. Якщо на Заході наша інформаційна, соціальна, політична кампанія була успішною, то Схід та Південь (на міжнародній арені) Україна, на жаль, програє.

Країни, які займають нейтральну позицію, навряд чи кудись хитнуться. На них чиниться тиск, але я поки що не бачу у них великого бажання змінювати свою політику. Щобільше, якщо брати країни Близького Сходу, південної, південно-східної Азії, там все відбувається навпаки. Їх дратує тиск США та всього колективного Заходу. І вони ще більше стверджуються на думці, що прагматичний нейтралітет та балансування мають залишатися центром їхньої зовнішньої політики. Зокрема, це стосується Індії, яка дуже негативно сприйняла те, що на неї почали тиснути щодо її позиції щодо росії. У результаті до кінця квітня — початку травня США перестали надавати такий пресинг на Індію. І навіть зробили для неї деякі винятки щодо санкцій.

Ну, а те, що росія стратегічно програла, було зрозуміло з початку повномасштабної війни. Саме рішення про вторгнення вже було стратегічним програшем росії, втратою ініціативи, яку вона утримувала останні вісім років.

Цілком була поміняна логіка до підходу війни з Україною, до протистояння із Заходом. І це визначило конфронтаційну позицію росії у відносинах із Західним світом на багато років уперед.

Тактично успіхи чи провали визначаються нині на полі бою.

Але у стратегічному сенсі росія однозначно програла.

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