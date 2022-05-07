Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко оцінив роль Китаю в геополітичній ситуації навколо України.

Зараз багато розмов про те, які гидоти путін може влаштувати Україні та всьому світу до 9 травня.

Крім певних московських традицій – влаштовувати 9 травня демонстрацію нібито мощі російської армії і лякати весь світ, путін, безумовно, має на меті певний психологічний тиск. І на Україну, і на НАТО. Наприклад, з погляду теоретичної можливості застосування ядерної зброї.

Я згоден з тими, хто каже, що така можливість виглядає все менш імовірною (хоч ядерний удар – це абсурд та безумство за своєю суттю). Але з іншого боку, треба враховувати весь абсурд та божевілля путінського режиму. А також те, що Китай знову почав активно стимулювати рф до продовження конфронтації.

У статті агенції Сіньхуа від 6 травня

"Якщо НАТО розшириться на північ, наскільки серйозними будуть наслідки?" Китай ніби натякає і своєму ворогу НАТО, і своєму партнеру Росії, що з розумінням прийме дії рф "з захисту своєї безпеки". І це аналогічно до заяви, яку Китай зробив після масованого нападу російського фашизму на Україну. Цього разу в китайському ЗМІ зазначається, що якщо НАТО розшириться, включивши Фінляндію та Швецію, дві північні країни, які спочатку були нейтральними й тривалий час проводили політику неприєднання до системи військових союзів, це, безсумнівно, посилить конфронтацію з росією і призведе до подальшого погіршення ситуації у сфері безпеки у регіоні Балтійського моря і навіть у Європі загалом”.

Тобто Китай у майже незавуальованій формі дає "добро" росії на нову військову агресію проти двох країн, які прагнуть посилити свій захист, а не нападати на русню. А в розпалюванні чергового військового конфлікту Китай звинувачує НАТО.

Нагадаю, що нова фаза війни, широкомасштабна російська агресія почалася путіним тільки після того, як він у лютому отримав неофіційні запевнення Китаю в підтримці подібних дій.

Безумовно, 9 травня і після цього обговорюватиметься питання військово-технічних можливостей, які росія спробує продемонструвати на параді. Але при цьому всі розуміють, що технологічно рф відстала від розвинених країн на десятиліття. А зараз санкціями та відходом іноземних компаній з російського ринку відкидається ще далі.

Ми вже бачили, наскільки "ефективним" є російський військовий металобрухт, який вона видавала за передові досягнення. І який масово утилізується в Україні.

При цьому в агресора ще достатньо сил та коштів. І він знову і знову закидає ними Україну. І під 9 травня точно спробує влаштувати певний умовний "штурм". До чого маємо бути готові й ми, і наші західні партнери.

Але, крім цього, на рівні НАТО, США, з обов’язковою участю України треба виробляти якусь нову колективну політику щодо Китаю.

Ми продовжуємо боротися лише проти агресивних дій та задумів Росії. Але якщо Китай не перестане стимулювати Росії до агресії, давати деякі гарантії путіну, війна може тривати дуже довго.