Український політолог Юрій Романенко прокоментував виведення російських військ із Сирії.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що Росія виводить свою армію із Сирії. Це матиме серйозні наслідки для розкладу у регіоні. Іран не зможе забезпечити повітряне прикриття, як це робила Росія. Туреччина різко посилить свої позиції, оскільки Москва її балансувала. По-третє, із провінції Ідліб, де сидить різношерста опозиція, опоненти Асада можуть активізувати атаки. Особливо якщо отримають підтримку із Заходу, а для цього США треба буде домовитися з Ердоганом. Втім, Ердоган і сам може активізуватись, якщо побачить можливості. Стратегічно формуються передумови для видавлювання Росії з Близького Сходу чи, як мінімум, істотного послаблення позицій.

Без сумніву, це стосуватиметься і інших регіонів, де були присутні збройні сили Москви. Наприклад, я впевнений, що зараз росіян почнуть витісняти французи з Малі та інших країн Африки, куди вони пролізли. Напевно, це торкнеться і Лівії.

Росія намагається зібрати свої сили, щоб кинути в топку війни з Україною. Схоже на часи російсько-японської війни 1904-1905 років, коли Росія отримувала поразку за поразкою, поки її військова міць не вичерпалася, а в країні не розпочалася революція.

У будь-якому разі ці кроки Кремля показують, що війна буде довгою і Україні треба перестати витати в ілюзіях, що перемога не за горами. Потрібен військовий Кабінет, то тотальна зачистка виконавчої вертикалі від злодіїв та корупціонерів, радикальна реорганізація держави, яка передбачає закриття всіх зайвих інститутів та створення нових для вирішення завдань війни.