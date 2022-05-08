Економіст Олександр Охріменко розмірковує на тему того, чи вдасться Україні убезпечити себе від ворожих ракет і бомбардувань за допомогою систем протиповітряної оборони:

Клично явно похвалився, що скоро захист неба Києва буде по стандартам НАТО. Скоріш за все на захист неба Києва буде поставлена нова техніка ППО, яка поставляють із США та НАТО. Він не розповідав, що це за техніка ППО, але скоріш за все більш сучасна ніж є зараз в Україні. Це дійсно повинно зменшити ризики ракетних та бомбових ударів по Києву. Хороша новина.

Як Вам відома по ленд-лізу Україна потримає сучасну систему ППО, крім того нові системи ППО нам передає декілька країн НАТО. Тому дійсно це дасть змогу зменшили ризик ракетних та бомбових ударів. Я не фахівець по системі ППО, але те що я читав, то можна зробити висновок, що закрити небо України лише системою ППО на 100% не можливо. Навіть Ізраїль з його "Залізним куполом" час від часу пропускає ракети, хоча ці ракети і збираються кустарним методом. Тому лише за рахунок ППО закрити небо України на 100% скоріш на все не вийде, але суттєво зменшити ризик ракетної атаки та бомбардування можна. Звичайно було б доречно щоб українські ракети та бомби ("усі розуміють що Україна ніколи не буде бомбити або обстрілюватиме ракетами російські міста, це усе роблять матроси із крейсера Москва, які багато курять) частіше падали на територію Росію. Тоді російська влада зменшила б кількість і ракетних ударів по території України. Є таке правило в у війні, якщо ворог розуміє, що він отримає аналогічну військову відповідь, він сам припиняє військові ворожі дії, щоб не мати проблем на своїй території.

Війна затягується і дійсно для України було б доречно мати більш сучасну систему ППО, це б суттєво зменшила ризик ракетних ударів та бомб із сторони Росії і тоді буде б і менше жертв і менше пошкоджень інфраструктури і будівель в Україні. Складно відбудовувати України якщо ворог постійно знищує будівні та об’єкти на території Україні. Якщо ракетні напади буду зменшені до мізеру, то можна буде починати і відбудовувати України, навіть якщо війна буде тривати і мирної угоди не буде. Потрібно вчитися жити в умовах війні і відбудову України.