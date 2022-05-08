Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" висловив думку, що не варто лякатися заяв з росії, що вони зупиняться лише на кордонах Польщі

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой тут вистрибнув із низкою цікавих заяв в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica. Зокрема, заявив, що вихід російських військ до кордонів Польщі стане кінцем "спецоперації" в Україні.

І знову завів шарманку про те, що Україна буде повністю "денацифікована" та демілітаризована. Більше того – запевняв, що подібні заяви не зраджують спадщину його прапрадіда – письменника та графа Льва Толстого. Цікавий, до речі, пасаж. Письменники ще ті фантазери. Як і Петро Толстой. Як, власне, і російське керівництво, яке мріяло за два дні взяти Київ.

Також треба розуміти, що пост віце-спікера, як і пост спікера, в сучасній росії нічого не варті. Звертати увагу слід лише те, що йде з Кремля загалом і від путіна особисто.

Тож заява Толстого – ні про що ще й у цьому плані.

Але, в принципі, подібні заяви свідчать про те, що остаточні ілюзії мають бути розвіяні. Особливо серед європейців. Тому що росія – не просто країна-агресор, а й країна – військовий злочинець, країна, яка не зупиниться зі своїми загарбницькими, винищувальними війнами, поки її не зупинити силою.

Подібні "толстовські одкровення" лише затвердять колективний Захід та НАТО в необхідності посилювати підтримку України. І чим більше росіяни робитимуть подібних заяв, чим більше загрожуватимуть, тим більшою буде підтримка України.

Думаю, сам Захід уже усвідомив, що в цій війні мало відстояти Україну – треба зруйнувати ту агресивну державу, на яку перетворилася росія.

Про це, до речі, добре сказав британський прем’єр Борис Джонсон. За його словами, нам слід здобути таку перемогу, щоб росія назавжди (або, як мінімум, дуже надовго) забула про агресивні плани не лише щодо України, а й взагалі.

І зустріч 26 квітня в Рамштайні міністрів оборони країн-членів НАТО та союзників була саме про це.

Якщо раніше західні партнери закликали Україну сісти за стіл переговорів із агресором, то зараз ми цього не чуємо. На мою думку, вони вирішили, що в цій війні росія повинна зазнати нищівної поразки.

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