Співзасновник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", експерт з питань окупованих територій Юрій Смілянський спеціально для "Телеграфу" назвав велику помилку України з Кримом

Нещодавно супутник зафіксував стягування військової техніки, зокрема зенітно-ракетних сил армії рф на північ окупованого Криму – у село Філатівка, розташоване поблизу Херсонської області.

А вранці 9 травня росіяни завдали з Криму ракетного удару по Одеській області. Оперативне командування "Південь" (Південь) повідомляє, що окупанти били чотирма ракетами типу "Онікс" із ракетного комплексу "Бастіон".

Ще за радянських часів територія Кримського півострова була перетворена на велику військову базу. Своєрідний "непотоплюваний авіаносець". Саме таку назву, окрім інших, мав тоді Крим. На той час кількісний склад військового угруповання в Криму становив близько 140 000 осіб. Дуже давня приказка: "Хто володіє Кримом — той володіє Чорним морем".

У лютому 2014 року, починаючи окупацію суверенної української території в Криму (офіційно визнаної раніше як українська територія владою росії), Кремль розглядав територію Криму виключно як "непотоплюваний авіаносець". Тобто мета – відновити військову базу у Криму. Завдання для цієї "відновленої бази" були і є у постійній загрозі для України (як у морському плані, так і у повітряному та сухопутному). Крім того, цілями були території ЄС, північної Африки, Перської затоки. Вся територія в радіусі 2500 кілометрів із центром у Криму як точки нанесення ракетного удару.

Я та мої колеги протягом 8 років війни та окупації Кримського півострова звертали увагу української влади на цю загрозу, закликали ставитися до неї серйозно. Як показав час – почуті не були. На жаль.

Відновлена окупантами військова база у Криму дала можливість Кремлю захопити Херсонську, Запорізьку та південь Донецької області, оточити та заблокувати Маріуполь, захопити Запорізьку атомну електростанцію. З території окупованого Криму завдаються ракетні удари по всій території України. Створене в окупованому Криму окупаційне військове угруповання забезпечило Кремлю успіх в окупації півдня України. Окупований Крим став логістичним хабом для російських загарбників на півдні України.

Локалізація цієї загрози перебуває у прямій залежності від успіхів ЗСУ у Херсонській, Запорізькій областях – та деокупації Кримського півострова. У тому числі це питання "Кримського мостового переходу" (т.зв. Кримський міст – прим. ред.).

"Кримський мостовий перехід" — це військово-стратегічний об’єкт. Саме з таким основним завданням він будувався. Його існування – вічна додаткова військова загроза для України. І жодної економічної компенсуючої складової він не має. Україні цей об’єкт не потрібний. Ні вчора, ні сьогодні, ні у майбутньому. З цієї причини "Кримський мостовий перехід" має бути ліквідовано. Чим швидше – тим краще для нас.