Головний підсумок дня – путінська перемога перетворилася на путінську поразку - Тарас Березовець
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Політичний консультант, магістр міжнародних відносин Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" пояснив, які фактори говорять про те, що путін "здувся"
Парад до Дня перемоги 9 травня у Москві, а також виступ на ньому президента росії володимира путіна продемонстрували, що путін — "здувся".
Не було зроблено жодного оголошення про мобілізацію, яке пророкували багато хто.
Не було оголошення війни Україні чи всьому Західному світу.
Не було навіть референдумів з метою анексії так званих "ДНР" та "ЛНР".
Тобто путін явно боїться. Можливо, ядерної війни. Бо на його ядерний шантаж Захід відповів своїми ядерними попередженнями.
До того ж путін розуміє, що включення "Л/ДНР" до складу росії — це означало б необхідність воювати за ці території, коли почнеться (а воно обов’язково почнеться) звільнення Донецької та Луганської областей ЗСУ. А що довше триває ця війна, то менше у росіян сил. Тоді як українці, навпаки, зміцнюються, зокрема, новим озброєнням.
Сьогоднішній день показав, що путін втратив свій первісний завойовницький запал. Він виглядав хворим, стомленим. Йому вочевидь погано. Жодних нових, свіжих ідей від нього не прозвучало. Включаючи, як деякі пророкували, суїцидальну в стилі "ми всі помремо, але воно того варте", "готуємося захищати Москву". Нічого подібного не сталося.
Не було – і це важливо – прольоту авіації. Не злетів і так званий "літак судного дня", у якого нібито виникли технічні проблеми.
А, швидше за все, там особливо вже нема кому літати. Путінські стерв’ятники або перебиті, або в полоні, або продовжують обстріл України зі своєї або з тимчасово окупованої території. Пілоти, що залишилися, можливо, недостатньо кваліфіковані, щоб їм дозволили летіти над Червоною площею. А то ще впадуть.
Весь сьогоднішній ганебний парад у Москві, всі заяви путіна (а точніше – не висловлене ним) – яскраве свідчення того, що росія знатно отримала по зубах в Україні.
Вже зрозуміло, що російська армія посипалася.
Головний підсумок сьогоднішнього дня – путінська перемога перетворилася на путінську поразку. І це стало остаточно очевидним для всіх.
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