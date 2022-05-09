Політичний консультант, магістр міжнародних відносин Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" пояснив, які фактори говорять про те, що путін "здувся"

Парад до Дня перемоги 9 травня у Москві, а також виступ на ньому президента росії володимира путіна продемонстрували, що путін — "здувся".

Не було зроблено жодного оголошення про мобілізацію, яке пророкували багато хто.

Не було оголошення війни Україні чи всьому Західному світу.

Не було навіть референдумів з метою анексії так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Тобто путін явно боїться. Можливо, ядерної війни. Бо на його ядерний шантаж Захід відповів своїми ядерними попередженнями.

До того ж путін розуміє, що включення "Л/ДНР" до складу росії — це означало б необхідність воювати за ці території, коли почнеться (а воно обов’язково почнеться) звільнення Донецької та Луганської областей ЗСУ. А що довше триває ця війна, то менше у росіян сил. Тоді як українці, навпаки, зміцнюються, зокрема, новим озброєнням.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Навіщо Кремлю нова анексія українських територій – і де він помиляється Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Сьогоднішній день показав, що путін втратив свій первісний завойовницький запал. Він виглядав хворим, стомленим. Йому вочевидь погано. Жодних нових, свіжих ідей від нього не прозвучало. Включаючи, як деякі пророкували, суїцидальну в стилі "ми всі помремо, але воно того варте", "готуємося захищати Москву". Нічого подібного не сталося.

Не було – і це важливо – прольоту авіації. Не злетів і так званий "літак судного дня", у якого нібито виникли технічні проблеми.

А, швидше за все, там особливо вже нема кому літати. Путінські стерв’ятники або перебиті, або в полоні, або продовжують обстріл України зі своєї або з тимчасово окупованої території. Пілоти, що залишилися, можливо, недостатньо кваліфіковані, щоб їм дозволили летіти над Червоною площею. А то ще впадуть.

Весь сьогоднішній ганебний парад у Москві, всі заяви путіна (а точніше – не висловлене ним) – яскраве свідчення того, що росія знатно отримала по зубах в Україні.

Вже зрозуміло, що російська армія посипалася.

Головний підсумок сьогоднішнього дня – путінська перемога перетворилася на путінську поразку. І це стало остаточно очевидним для всіх.