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Нехай хоч Москву перенесуть на Херсонщину, українці все одно вибиватимуть окупаційні війська звідти - Тетяна Попова

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Тетяна Попова Тетяна Попова
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Окупанти не мають підтримки на Херсонщині Новина оновлена 11 травня 2022, 21:14
Окупанти не мають підтримки на Херсонщині

Медіаексперт Тетяна Попова спеціально для "Телеграфу" пояснила, чому колаборанти в Херсоні поспішають приєднатися до росії, і чому у них нічого не вийде

У середу, 11 травня, стало відомо, що на Херсонщині колаборанти (явно під чуйним керівництвом окупантів) готують звернення до російської влади з проханням включення області до складу росії.

Причому робиться все терміново і навіть без псевдореферендуму, бо ні в Херсоні, ні в регіоні окупанти не мають жодної підтримки. Більш того – їх незабаром звідти можуть вибити.

Думаю, саме з цієї причини росіяни та їхні поплічники намагаються хоч якось оформити чергову окупацію. Хоч у якійсь формі. Для внутрішнього споживача.

Але як би вони це не оформляли, хай хоч Москву перенесуть на Херсонщину, українці все одно вибиватимуть окупаційні війська звідти. І не лише звідти. Все це – питання часу. Думаю, максимум – місяці.

Поки що схоже на те, що росія просто намагається отримати ще один козир для майбутніх торгів за столом переговорів.

Я буквально вчора записала інтерв’ю із радником голови Офісу президента України Михайлом Подоляком, одним з учасників української переговорної групи. І він чітко висловив, що переговори продовжуються, але немає жодних передумов, щоб Україна йшла на поводу у російських "хотілок". А наші головні аргументи – наша армія, озброєна новітніми способами озброєння (спасибі західним партнерам).

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Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Війна #Колаборанти
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