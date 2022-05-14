Заяви росіян щодо неприпустимості членства України в ЄС – очевидна спроба підвищити ставки - Ілія Куса
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Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса висловився про постійну зміну позицій офіційної Москви у багатьох питаннях
Позиція росії щодо намірів України вступити до Європейського Союзу змінилася. Наразі країна-агресор виступає проти. Про це заявив заступник постпреду рф при ООН Дмитро Полянський. Цю ж думку висловив глава МЗС рф Сергій Лавров.
Заяви росіян щодо неприпустимості членства України в ЄС є явною спробою підвищити ставки. Відповісти на ескалацію (як вважають у Кремлі) з боку НАТО. Якщо в Альянс вступають нові члени (Фінляндія, Швеція), якщо Україна не погоджується на умови, які висуває рф на переговорах – то й росія посилюватиме свою позицію.
Постійна зміна позицій офіційної Москви (яка раніше була не проти вступу України до ЄС) пов’язана з тим, що загальна ситуація динамічна. Постійно змінюється ситуація фронті, явне загострення на міжнародній арені. Все це постійно змінює позицію колективного Заходу, України й, зрозуміло, росії.
При цьому шанси України на вступ до ЄС я оцінюю як досить хороші.
Питання лише у тому, коли це станеться. Ми залежимо від внутрішньоєвропейської повістки. Не можемо на неї впливати.
На прикладі тих самих заяв президента Франції видно, що в самому ЄС неоднозначно ставляться до того, чи варто розширювати його за рахунок нових членів.
Або краще поглиблювати вже існуючу інтеграцію у рамках нинішніх членів ЄС. Ось ці дві групи, дві лінії, дві позиції – як розвивати цей союз далі – і виборюють усередині Євросоюзу. І єдності тут поки що немає.
Не впевнений, що нам потрібно якнайшвидше ставати членами ЄС. Україні важливіше сконцентруватися на вирішенні такого завдання, як доступ до європейських структурних фондів, які дозволять нам вийти на повоєнне економічне відновлення. Якщо цього можна досягти без членства в ЄС, саме цим слід займатися.
Саме собою членство в ЄС має не тільки зрозумілі всім плюси (економічні, насамперед), а й мінуси. Наприклад, певне обмеження суверенітету заради загальних правил. А також зобов’язання, які Україна поки що зі зрозумілих причин виконати не може.
Набагато важливіше, наголошую, отримати доступ до фондів, які нам життєво необхідні для повоєнного відновлення.
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