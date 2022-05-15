Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, чому варто придивитися більш уважно до контрнаступу ЗСУ

Зміна лінії фронту під Харковом до та після контрнаступу ЗСУ. Чому це важливо?

Крім очевидного вигнання загарбників та відкидання артилерії ворога якомога далі від міста, це важливо ще й по наступним моментам:

1. Вовчанськ є важливою логістичною ланкою в постачанні угруповання ЗС рф, що веде наступ південніше Ізюму. Наразі ЗСУ наблизилися на таку відстань, на якій можуть уражати своїми далекобійними системами логістичну артерію, що проходить через це захоплене місто. Так, це не єдина логістична лінія, але одна з двох, які забезпечують ізюмське угруповання ЗС рф.

2. Успішні контратаки, як і звільнення захоплених територій взагалі, показують потенційним зрадникам та колобкам, що колаборуватися з ворогом немає сенсу. Який сенс, якщо за тиждень чи місяць прийдуть ЗСУ та повернуть місто назад? Тоді тут залишиться тільки на ліхтар, або тікати в рф (де не факт, що тобі будуть раді). Уміння відвойовувати свою землю кардинально знижує кількість потенційних колаборантів.

3. Українські командири набираються досвіду загальновійськових наступальних операцій. Україна має багатий досвід оборони, вимотування і стримування ворога, і це все безперечно добре, але війни виграються наступом і розгромом ворога. Це унікальний досвід – його нам не передадуть жодним ленд-лізом. Тому кожен успішний контрнаступ посилює українське командування як молодше, так і старше. Це дуже важливо.

Додам трохи з особистого спостереження.

Те, в яких умовах воюють українці та в яких умовах розвивають успішний (!) контрнаступ, змусило б встати волосся дибки будь-якого ізраїльського генерала. Тим часом ці контрнаступи відбуваються, ЗСУ громлять і відкидають ворога. Безперечно, нам усім ще тільки належить це все вивчити і зрозуміти. Поки що запитань більше, ніж відповідей. Хоча знову — вже вкотре — підтверджується теза, що між залізом і духом завжди панує дух. Хоча залізо це теж дуже важливе.

І, так, приємно бачити після майже трьох місяців повномасштабної війни працюючу авіацію України та її ударні вертольоти. Генштаб беріг її для контрнаступу, що ще раз додає балів компетентності українському Генштабу. Це просто спостереження, цифр я не знаю.