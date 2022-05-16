Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" дав прогноз на можливе майбутнє "розширення" росії за рахунок інших країн

Тут знову почали качати тему "збирання земель" російською недоімперією.

То псевдопрезидент самопроголошеної Південної Осетії хоче 17 липня провести "референдум" про входження до складу росії.

То аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не тішать прогнозом про намір путінців приєднати тимчасово окуповану південну та східну Україну до росії. І також пишуть, що відповідні плани можуть бути реалізовані влітку.

Щодо Південної Осетії та Абхазії – все реально. Грузія навіть не рипнеться. Не тому, що цього не хоче народ, а тому, що нинішня грузинська влада фактично контролюється Кремлем. І офіційний Тбілісі не має політичної волі, щоб сперечатися з російськими кураторами. Фактично нинішня центральна влада Грузії – кремлівські маріонетки.

Щодо так званих "ДНР" та "ЛНР" – їхнє заграбування росією також цілком можливо. Хоча, зрозуміло, легітимність подібних процесів ніхто у світі не визнає.

При цьому треба розуміти, що втрати тих самих "ДНР" та "ЛНР" після широкомасштабного вторгнення рф в Україну — величезні. Там була тотальна мобілізація, під яку потрапили практично всі чоловіки, які на той момент проживають по той бік лінії розмежування. І кидали їх у бій пачками – необстріляних, на найспекотніші напрямки. Тож багато жінок там стали вдовами.

І цей фактор, як і те, що в самій "ЛДНРії" за 8 років тотальної пропаганди ґрунтовно промили всім мізки, підштовхне решту жителів тимчасово окупованих територій Донбасу рватися в обійми агресора – рф. Вони вже вважають себе більшою мірою російськими, ніж українцями. І охоче приймуть усе, що нав’яже Кремль. Особливо включення псевдореспублік до складу росії.

Світ, зрозуміло, цього не визнає (за винятком хіба що Північної Кореї, Еритреї, тощо). Як і Україна. Але самі жителі ОРДЛО вважатимуть, що це їх убереже від обстрілів, принесе мир. Тож багато хто піде на референдум – і щиро голосуватиме за приєднання до рф.

Але є міста, захоплені в Донецькій та Луганській областях цього року. Після 24 лютого. І там такої щирості немає. Там людей гнатимуть на референдум.

А є ще й окуповані райони Запорізької та Херсонської областей. Незважаючи на те, що багато хто виїхав, що рашисти провели "зачистки" активістів, народ там тотально налаштований проти росії. І будь-які спроби навіть просто провести там референдум будуть пов’язані з величезними труднощами. Доведеться завозити підставних "місцевих жителів" з Криму, з росії. Навіть щоби просто організувати відповідні комісії.

Все це шапіто, зрозуміло, спрямоване на внутрішнього споживача. Якому Кремль хоче показати, що до росіъ приростають землі, що імперія продовжує розширюватися. І, зрозуміло, що путіношанувальникам це сподобається.

Але для Кремля це буде точкою неповернення. Якщо деякі в Україні змирилися із втратою Донецька та Луганська, навіть із втратою Криму, то із захопленим після лютого 2022-го ніхто миритися не стане. Суспільство не пробачить владі, якщо вона не боротиметься за ці території. І вона, певен, це розуміє.

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При цьому треба розуміти і те, що росія не просто так хоче "застовпити" за собою тимчасово окуповані території України. У військовій доктрині росії зазначається, що вона може застосовувати ядерну зброю (навіть превентивно), якщо є загроза її території. Тобто, якщо вони під тим чи іншим соусом назвуть Херсон – росією, а ЗСУ готові будуть його відбивати приблизно через місяць-півтора у рамках масованого наступу – питання застосування тактичної ядерної зброї виходить на перший план. І Кремль може намагатися виправдати гіпотетичні ядерні удари в очах російського суспільства тим, що захищає росію.

Але, зрозуміло, якщо путін спробує приєднати нові українські землі до росії, як раніше провернув із Кримом, мир уже не буде можливий, поки ми не відвоюємо ВСІ свої території.

Зрозуміло, що всі ці події в результаті уб’ють саму росію. Ми вже бачимо незадоволення Китаю агресією. Він раніше отримував з України сталь та зерно. Тепер цього нема. Та й увесь світ уже переживає інфляційні процеси через цю війну. Все це робить росію абсолютним ізгоєм. Токсичною країною, навіть для потенційних союзників як КНР та Індія. І якщо зараз умовний Західний світ проти рф, то тепер буде й Азіатський.

Ну, а продовження цієї війни, виведення її на новий рівень лише прискорить розвал росії в найближчому майбутньому. Через два-три роки, якщо агресія не припиниться, там буде хаос та колапс. Або взагалі знищення росії, якщо вона вирішиться застосувати ядерну зброю.

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Біда в тому, що сама йдучи в прірву, росія тягне і нас за собою. Але нам треба триматись. І боротися.

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