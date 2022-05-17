Експерт у політиці та міжнародних відносинах, офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" проаналізував порятунок захисників Маріуполя

Українські військові виходять із "Азовсталі".

Очевидно, що рятувати захисників Маріуполя загалом та "Азовсталі" зокрема було потрібно. Вони не те що виконали, а перевиконали завдання, поставлене військовим командуванням. Довели, що для ЗСУ немає нічого неможливого. І назавжди вписали свої імена не лише в українську, а й у світову військову історію.

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Найкращим рішенням у ситуації, звичайно, була б "екстракція" – вивіз наших військових на територію третіх країн (такою могла б стати та сама Туреччина) з подальшим відправленням в Україну. Але путін не міг на цьому піти. Якби наші військові вийшли саме так, та ще й зі своєю зброєю, це була б ще одна поразка росії загалом і путіна особисто.

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Саме порятунок наших бійців, серед яких багато поранених, порятунок усіх, хто героїчно бився понад 80 днів, відтягнувши на Маріуполь 20-тисячне угруповання ворога – був абсолютним пріоритетом.

Інша річ, що ми не знаємо, як далі розвиватимуться події. Зрозуміло, що ми не можемо довіряти гарантіям російської сторони. Ці люди неодноразово порушували своє слово, порушували всі угоди, демонстрували, що не дотримуються цивілізованих правил ведення війни. Так що вони можуть вчинити будь-якої миті цинічним чином. У тому числі – порушивши слово, вдавшись до тортур, навіть до вбивства українських військовослужбовців, які вийшли з "Азовсталі".

Відомо, що для Росії сам факт настільки героїчного захисту Маріуполя, "Азовсталі", сам факт існування "Азова", морпіхів, всіх тих, хто давав відсіч орді — це ляпас. Чергове підтвердження стратегічної поразки агресора (попри тактичний "успіх" взяття Маріуполя, зметенного з землі обстрілами). Доказ російської ганьби та українського героїзму.

Сподіватимемося, що на найвищому рівні (Україна-ЄС-Туреччина-США-РФ) існує деякі непублічні домовленості щодо захисників Маріуполя. І що відбудеться обмін, внаслідок чого герої з "Азовсталі" незабаром опиняться у Києві.