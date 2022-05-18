Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" оцінив перспективи вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Те, що Швеція та Фінляндія подали 18 травня заявки в НАТО – це наслідок широкомасштабного нападу Росії на Україну та тяжка геополітична поразка Володимира Путіна. Він, як ми знаємо, боровся з розширенням НАТО, досягнувши протилежних результатів. Загрузнувши в Україні, Путін навряд зможе завадити прийняттю Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Єдиною перешкодою на сьогоднішній день є Туреччина, яка вже висунула низку вимог.

Серед них – повернення до програми літаків F35, а також оголошення Робочої партії Курдистану терористичною організацією. Без позитивного голосу Туреччини прийняття нових членів в Альянс неможливе, тому що для цього потрібен консенсус.

Проте висунення вимог означає торг. А торг рано чи пізно призводить до компромісу.

Тому, швидше за все, рішення буде ухвалено – і Фінляндія зі Швецією увійдуть до НАТО, додавши Путіну ще 1300 кілометрів головного болю, якого не було, доки він не вліз до України.

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