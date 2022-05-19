Політтехнолог Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфа" пояснив, чим важливим є призначення посла США в Україні.

Повернення американського посольства до Києва (його там не було три місяці) і поява нарешті посла США в Україні (не було три роки) – найважливіші кроки, які демонструють підтримку Штатами нашої країни у протистоянні російській агресії.

Читайте також: Категорія Політика У Сенаті США одноголосно підтримали кандидатуру посла в Україні Нова пані посол добре знайома з особливостями Східної Європи

США – супердержава, один із світових полюсів. До американського посольства в будь-якій країні завжди пильна увага, зокрема в ракурсі питань безпеки. І раніше наголошувалося, що саме повернення посольства США до Києва, який неодноразово страждав від російських обстрілів, означатиме, що там стало справді безпечно. Сподіваємось, все саме так.

Роль посла, безперечно, зростає на тлі російсько-української війни. Певною мірою Бріджіт Брінк доведеться бути координатором безлічі процесів, перебуваючи певною мірою на передовій.

Зважаючи на те, що пише іноземна преса — вона більш ніж компетентний дипломат зі стажем у чверть століття. Працювала в Узбекистані, Грузії, займала низку керівних посад у Держдепі та Раді національної безпеки Білого дому. Останнім часом була послом США у Словаччині. Причому — призначеною була туди ще за президентства Трампа. Саме тому Сенат підтримав її кандидатуру на посаду посла США в Україні одностайно. І саме тому до неї буде велика довіра і з боку республіканців, і з боку демократів.

Америка вливала і раніше в нас великі гроші, а після широкомасштабного російського вторгнення все це зросло в рази. Плюс – ленд-ліз.

Водночас США не хоче повторювати помилок минулого, коли величезні вливання до В’єтнаму, Іраку, Афганістану нещадно дерибанилися на місцевому рівні. Були тотальна корупція, безглузді витрати тощо. Усього цього американці мають намір уникнути в Україні.

Саме тому роль посла США в Україні зараз, крім власне політичних, дипломатичних та інших традиційних питань, це ще й контроль за тим, щоб американська допомога використовувалася максимально ефективно. Адже йдеться про десятки мільярдів доларів, про нове озброєння.

У таких обставинах роль посла, що сполучає ланки між американською та українською владою, стає ще більш значущою.