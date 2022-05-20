Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Військовий стан в Україні мають намір продовжити ще на три місяці – до 24 серпня.

Причини очевидні. Ми бачимо, що росія готується до затяжної позиційної війни. Окопується на тимчасово захоплених територіях. Збирається оборонятися.

Якоїсь особливої активності від них, гадаю, очікувати вже не доводиться. Намагатимуться взяти під контроль всю територію Донецької та Луганської областей. Адже саме це заявлено метою так званої спецоперації. І путіну це потрібно, щоб заявити про її успішність російському народу. І мати змогу вийти звідси, припинити військові дії, що виснажують не лише Україну, а й росію, весь путінський режим.

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Але вже зараз видно, що темпу отримання швидкого результату у агресора немає. Росіяни вже не сподіваються на це. А тому готуються до позиційної війни, сподіваючись виснажити Україну. Насамперед, в економічному плані.

Ближче до зими стане більш ніж актуальним питання газу, теплопостачання. Адже ми практично до лютневого широкомасштабного вторгнення росії купували російський газ, хоч і в наших західних партнерів. А зараз сам Захід відчуватиме дефіцит енергоресурсів. І питання – хто буде нам його постачати? І за якою ціною? Енергетична криза – суттєва проблема для всіх. У Кремлі це розуміють, роблячи відповідні ставки.

Наші людські ресурси теж виснажуються.

Саме тому путін, гадаю, вирішив грати на затягування конфлікту. А ми, природно, зацікавлені у його якнайшвидшому вирішенні.

Але наблизити це завершення можна лише на полі бою – нашою воєнною активністю, нашими перемогами. І тут на допомогу – нові види озброєнь, які ми отримуємо від Заходу.

При цьому багато що залежить від того, які озброєння і як швидко ми отримаємо. Чи будуть у належній кількості боєкомплекти.

Адже потрапляючи у повну залежність від постачання боєприпасів та озброєння з боку Заходу, Україна потрапляє у залежність від нього та за темпами ведення війни. І щодо умов укладання миру. І вже партнери матимуть змогу диктувати ці умови.

Простий приклад: ми не виробляємо снаряди для американських гаубиць 155-мм. І ті ж американці можуть впливати на наші рішення про те, куди нам рухатися, як рухатись – і в якому темпі.