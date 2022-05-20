Президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов переконаний, що Україна зараз є найбільш гарячішою точкою світу

Сьогодні Шрі-Ланка оголосила дефолт. Про це заявив прем’єр-міністр Раніл Викрамасінгхе. Це перший дефолт у світі за два останні роки, але ситуація така, що може бути далеко не останній.

Я колись провів у цій країні досить багато часу, і не з туристичною метою, довелося вивчити місцеву політику в деталях. Проблему сепаратистів ("тамільських тигрів") на півночі було подолано, проте політка залишалася нестабільною, а економічна модель – дотаційною. Спроби перейти на "органічне сільське господарство" привели до падіння урожаїв. Ковідні обмеження зупинили потік туристів, а ця галузь приносила країні серйозні доходи. Там реально є що подивитися – океан, чайні плантації, екзотична природа, буддистські святині.

Сьогодні у країні немає пального (воно повністю імпортується), немає грошей в казні, почався дефіцит продовольства. Багатьом не вистачає тепер навіть "рису і карі" — простої типової страви. Кілька днів ідуть вуличні зіткнення. Зовнішній борг по облігаціям – 50 мільярдів доларів. Шрі-Ланка — це колишня британська колонія, тому впливи Великобританії класично сильні, проте також кредиторами і партнерами є сусідні Індія та Китай. Тепер ідуть переговори про реструктуризацію боргів на фоні оголошеного дефолту.

Світ входить в епоху турбулентності. Ідуть протести в Пакистані та Ірані, насувається загроза голоду в Північній Африці. Україна – поки що найбільш гаряча точка світу, проте агресія проти нашої країни може стати каталізатором глобальної кризи.