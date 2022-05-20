Журналіст Ганна Ковальчук переконана, що наслідки війни, яку розпочала Росія, зачеплять усіх

Новий порядок денний вже неможливо не помічати, так що давайте його зафіксуємо.

1. Наші люб’язні сусіди офішіал призначені відповідальними не лише за війну, а й за світовий голод, про масштаби жертв якого "Навіть Путін може пошкодувати". Мистецтво акцентів у західних ЗМІ, звісно, на висоті.

2. Там, припустимо, не все так однозначно (с), тому, що ковідла за пару років всім знатно підносила кон’юнктуру, але врешті-решт на совісті орків стільки чорних плям, що не страшно, якщо додасться ще одне.

3. З 2014 по 2020 рік кількість тих, хто голодує у світі, зросла з 607 до 811 млн. Увага — це були роки РЕКОРДНИХ врожаїв та достатку. Усвідомлюєте, що буде, коли ми нормально не зберемо? А ми не зберемо.

4. Проблема — безсумнівно усвідомлено — ескалується, оцінка кількості потенційно голодуючих від випуску до випуску зростає. Я думаю, ми всі тут досить цинічні, щоб розуміти, що в нашому становищі що гірше, то краще.

5. Зачепить всіх, але по-різному.

На прізвисько "Щасливчик" відгукуються Ліван, Туніс, Лівія, Єгипет — тут імпортували з Причорномор’я від половини до двох третин продовольства.

6. Підстрахувати нас нема кому. У Китаї дощі, в Індії спека, в Америці теж почали напружуватися, дивлячись на Фаренгейт. Адепти теорії змови тут? Ваш вихід.

7. Навіть за ідеальної погоди треба враховувати, що п’ята частина експорту добрив обмежена, а така дієта посівам теж не на користь.

8. Якщо країна імпортує їжу, але об’єктивно небагата, швидше за все, у найближчий рік-півтора їй буде дуже складно. Якщо країна імпортує і їжу, і енергоносії, і при цьому об’єктивно небагата, ну що сказати, пи**ець звичайно.

9. З початку війни 23 (!) Держави заявили про суворі обмеження на експорт продуктів харчування. 10% калорій не вийдуть на світовий ринок (це не враховуючи нас). Індія не перша в цьому ряду, просто дуже велика.

10. Наші порти не лише блоковані, а й міновані. Хороша новина в тому, що є карти мінних полів плюс достатньо почистити тральниками вузький коридор і там по помитому шастати. Після Другої світової по морях плавало куди більше за будь-яке вибухонебезпечне г*вно, і нічого.

Погана новина в тому, що розмінувати, маючи в анамнезі кейс Чонгара — складно уявити, якого рівня мають бути гарантії.

11. В ідеалі деблокада виглядає так: Росія погоджується на українське судноплавство; Україна розмінує підступи до Одеси; Туреччина пропускає через Босфор військовий конвой. Давайте хоча б відповімо чесно — чи правдоподібний цей план у найближчій перспективі?

12. Натомість у Гудзівському інституті прикинули, що 14 ракет на зразок Harpoon буде достатньо, щоб зняти питання блокади українських портів надовго, якщо не назавжди. З недоліків цього варіанта я бачу тільки те, що ми зас*ем всю акваторію мазутом.

13. Поки ми котимося за інерцією, наступний сезон – ось де страх і жах. Якщо не буде ринку збуту, то наші фермери не дуже зрозуміють, навіщо за повних засіків їм сіятися під 2023 рік. Росії теж не жирує — там насіння і пестициди з ЄС.

14. Про олію краще взагалі не думати, не дарма Індонезії викрутили руки і вона зняла обмеження на свою пальму.

15. Половинчастий вихід – відкликати резерви з біопалива. Так можна вигадати плюс 10% зерна та 18% масел. Деякі підкреслено етично-зелені країни вже сказали, що бензин необов’язково домішувати біопаливо, це вони погарячкували.

16. Кейс Причорномор’я оголив проблему "курка чи яйце" від аграрки, тобто. що важливіше – виростити чи вивезти. Зернова торгівля має масу вузьких шийок — як там живе Суецький канал? А Панамський? Вони отримують досвід чи прогулюють?

17. Нації поляризуються на суперімпортерів та суперекспортерів. Перші — хз, че вам робити, хлопці. Експортери, до вас запитань немає.

Ну і якщо вам потрібна була ще одна нагода пишатися (хоча куди вже більше) нашою прекрасною країною, то ось, будь ласка:

Бачите як весь світ штормить і ООН по стелі бігає? А Україна відволіклася від світового ринку їжі зовсім недавно. Ще й три місяці не минуло.

Публікація Анни Ковальчук