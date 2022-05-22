Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" висловив думку, що зупинятися у війні на півдорозі — не варіант для України

Президент України Володимир Зеленський під час свого інтерв’ю, присвяченого третім роковинам інавгурації, в черговий раз заявив, що перемогою України буде повернення військ на лінії розмежування, які були в нашій країні до 24 лютого.

При цьому радник глави Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк в одному з недавніх інтерв’ю зазначав, що лише поразка росії у війні, яку та веде проти України, дозволить країні-агресорові переосмислити себе, оновитися і існувати вже в іншому вигляді.

Ще один радник голови ОПУ Олексій Арестович запевняє, що "Мінська-3" не буде.

Я менше звертав би увагу на те, що кажуть радники голови ОПУ. Хоча, можливо, такий варіант – подивитися на реакцію суспільства. Так, в останніх заявах Подоляка раз у раз наголошується на необхідності звільнення всього Донбасу – як мінімум. А то й Криму.

На мою думку, Україні доведеться пережити чотири етапи цієї війни.

Перший ми вже пережили – це коли росія напала на нас, але не зуміла захопити Київ, а потім відкотилася і від нього, і від Харкова, і від Сум, і від Чернігова.

Другий етап ми проходимо зараз. Коли агресор намагається захопити весь Донбас та закріпитися на півдні – як мінімум у Херсонській та Запорізькій областях.

Третій етап – це буде звільнення нашими військами саме Донбасу та півдня, аж до адмінкордону з Кримом.

Четвертий етап – визволення Криму. І воно не обов’язково буде військовим.

Наразі все частіше йдеться про необхідність спершу утримання своїх позицій на Донбасі, а потім і звільнення всіх територій Донецької та Луганської областей.

Я не погоджуюся, коли Зеленський каже, що нашою перемогою буде повернення на позиції до 24 лютого.

Думаю, що подібний статус-кво вже практично нікого не влаштує в Україні. І навряд чи сам Зеленський на це піде. А такі заяви, можливо, є дипломатичною спробою "обдурити" росіян. Мені здається, сам Зеленський уже розуміє, що статус-кво до 24 лютого після всіх жертв, які були, – не варіант.

Недарма той же Подоляк попереджає, що незабаром на нас чекає вирішальна фаза війни, коли ми атакуватимемо, звільняючи свої території. І жертв буде багато.

Всі чудово розуміють, що забезпечити свою майбутню безпеку неможливо, зупинившись на півдорозі. Адже росія через якийсь час знову захоче на нас напасти. І її треба розтрощити і добити. Як мінімум – на українській території.