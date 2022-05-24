Військовий оглядач та головний редактор "Апострофа" Денис Попович переконаний, що переговори з Москвою треба проводити після контрнаступу – і за українським сценарієм

Україна 24 травня переживає 90-ту добу відкритого російського вторгнення. За результатами трьох місяців війни Росія не змогла досягти своїх початкових планів щодо "денацифікації", "демілітіаризації" та зміни законної влади в Україні.

Ба більше, спостерігається протилежний ефект – західна зброя надходить в Україну, а путінський режим починають ненавидіти навіть у тих регіонах, які раніше вважалися проросійськими. Режим Путіна зазнає поразки і на міжнародній арені, отримавши цілком протилежні результати у вигляді перспективи розширення НАТО та серйозних санкцій, масштаби яких у Кремлі не прорахували.

Все це стало наслідком невірної оцінки ситуації в Україні та світі. Можливо, якби Путін отримав від своїх служб правильний аналіз, він відмовився б від широкомасштабного вторгнення. Але сталося так, як сталося.

З цієї причини плани військової кампанії в Україні довелося коригувати вже "по ходу п’єси" – і тепер вони "схлопнулися" до прагнення витіснити українську армію за межі Донецької та Луганської областей, щоб викласти цей козир на майбутніх "мирних переговорах", до організації яких явно прагне Росія.

Про це говорять і активізація "агентів впливу" у Франції, Італії та Німеччині, сигнали про те, що це Україна "заблокувала" переговорний процес, а Росія готова до нього повернутися, італійський "мирний план", заклики "зберегти Путіну обличчя", і т.д.

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На цих переговорах Росія розраховує "зафіксувати ситуацію", зберігши за собою сухопутний коридор у Крим та захоплені території у Донецькій та Луганській області.

З іншого боку, союзники України у Східній Європі, країнах Балтії, США та Великобританії, активізували військову допомогу нашій країні. У США прийнято та підписано закон про ленд-ліз, виділяється велике фінансування, йдеться про організацію контрнаступу після прибуття всіх необхідних зразків західного озброєння, включаючи протикорабельні ракети для розблокування Чорного моря.

Сподіватимемося, що подальший хід війни визначатиме саме контрнаступ, а лише потім переговори, які Київ проводитиме за своїм сценарієм.

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