Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін спеціально для "Телеграфа":

Минуло вже три місяці від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Головний політико-економічний висновок – Захід боїться запроваджувати серйозні санкції проти держави-агресора.

Європейські цінності виявилися комбінацією глибокої стурбованості та підрахунку грошей, зароблених від співпраці з Москвою.

Читайте також: Категорія Новини Росії ЄС вирішив пом'якшити нафтові санкції проти росії: що відомо Мова про часткове послаблення заборони на постачання російської нафти морем

росія продовжує отримувати надприбутки від енергоресурсів. Звідти їдуть люди, що думають, але вони їй і раніше не були потрібні. Запас міцності у росії великий, санкції недостатньо ефективні, а Україна, власне, одна на полі бою захищає Європу.

Від того ж Всесвітнього економічного форуму, що проходить зараз у Давосі, я не чекаю на якісь єдині і проривні рішення. Але це – гарна інформаційна підтримка української боротьби проти рашизму та оцінки ризиків, які росія несе для цивілізованого світу.

Незважаючи на всі складнощі, у майбутньому, безумовно, очікуємо на перемогу та відновлення України. Західна допомога буде, але вона виявиться недостатньою, важливо розраховувати на себе.

Українці впораються!

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Жорстка риторика Зеленського на форумі у Давосі цілком виправдана Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич ексклюзивно для "Телеграфа" розповів, які результати для України може дати виступ Зеленського на Давоському форумі