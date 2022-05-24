Європейські цінності виявилися комбінацією глибокої стурбованості та підрахунку грошей, зароблених від співпраці з Москвою - Анатолій Амелін
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 54
Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін спеціально для "Телеграфа":
Минуло вже три місяці від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.
Головний політико-економічний висновок – Захід боїться запроваджувати серйозні санкції проти держави-агресора.
Європейські цінності виявилися комбінацією глибокої стурбованості та підрахунку грошей, зароблених від співпраці з Москвою.
росія продовжує отримувати надприбутки від енергоресурсів. Звідти їдуть люди, що думають, але вони їй і раніше не були потрібні. Запас міцності у росії великий, санкції недостатньо ефективні, а Україна, власне, одна на полі бою захищає Європу.
Від того ж Всесвітнього економічного форуму, що проходить зараз у Давосі, я не чекаю на якісь єдині і проривні рішення. Але це – гарна інформаційна підтримка української боротьби проти рашизму та оцінки ризиків, які росія несе для цивілізованого світу.
Незважаючи на всі складнощі, у майбутньому, безумовно, очікуємо на перемогу та відновлення України. Західна допомога буде, але вона виявиться недостатньою, важливо розраховувати на себе.
Українці впораються!
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.