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Європейські цінності виявилися комбінацією глибокої стурбованості та підрахунку грошей, зароблених від співпраці з Москвою - Анатолій Амелін

Автор
Анатолій Амелін Анатолій Амелін
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Захід боїться вводити серйозні санкції проти росії Новина оновлена 24 травня 2022, 19:03
Захід боїться вводити серйозні санкції проти росії

Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін спеціально для "Телеграфа":

Минуло вже три місяці від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Головний політико-економічний висновок – Захід боїться запроваджувати серйозні санкції проти держави-агресора.

Європейські цінності виявилися комбінацією глибокої стурбованості та підрахунку грошей, зароблених від співпраці з Москвою.

росія продовжує отримувати надприбутки від енергоресурсів. Звідти їдуть люди, що думають, але вони їй і раніше не були потрібні. Запас міцності у росії великий, санкції недостатньо ефективні, а Україна, власне, одна на полі бою захищає Європу.

Від того ж Всесвітнього економічного форуму, що проходить зараз у Давосі, я не чекаю на якісь єдині і проривні рішення. Але це – гарна інформаційна підтримка української боротьби проти рашизму та оцінки ризиків, які росія несе для цивілізованого світу.

Незважаючи на всі складнощі, у майбутньому, безумовно, очікуємо на перемогу та відновлення України. Західна допомога буде, але вона виявиться недостатньою, важливо розраховувати на себе.

Українці впораються!

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Теги:
#Україна #Європа #Росія #Санкції #Війна