Медіаексперт, ексзаступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін спеціально для "Телеграфу" назвав причини, чому звучать заклики дати кривавому диктатору володимиру путіну зберегти обличчя

Під час виступу на економічному форумі в Давосі американський мільярдер і філантроп Джордж Сорос закликав світ якнайшвидше зупинити російського президента путіна, поки у світі не почалася Третя світова війна. Яка, на думку Сороса, може призвести до загибелі цивілізації.

Також Сорос вважає, що путін вже усвідомив, що відкрите вторгнення в Україну було помилкою.

На тому ж форумі колишній держсекретар США Генрі Кісінджер висловив думку, що Україна має бути готова поступитися частиною своєї території росії під час мирних переговорів щодо припинення війни.

Поза сумнівом, глобальна війна вже давно почалася, хоча снаряди та ракети рвуться поки що лише в Україні. І Джордж Сорос про цей факт чудово обізнаний. Як і його візаві – Генрі Кісінджер.

Адже Сорос представляє інтереси Демократичної партії США, яка зараз контролює інститути влади. А Кісінджера можна віднести до когорти тих, хто підтримує республіканців.

Таким чином глобальна битва йде не лише за Україну, а й за конфігурацію майбутнього на абсолютно різних рівнях сприйняття реальності. У тому числі від подій в Україні залежатиме розклад сил перед довиборами до американських законодавчих органів у листопаді 2022 року. Тому і Сорос, і Кісінджер намагаються продавити свій наратив в інформаційний простір.

Наразі позиції демократичної партії набагато більше відповідають інтересам України. А ось трампісти (республіканці, що орієнтуються на Трампа) змушено посідають іншу позицію. Але не тому, що не люблять Україну. А тому, що їхній добробут теж залежатиме від виборів у листопаді цього року. І для виборів вони мають озвучити аргументацію, чим вони відрізняються від демократів і чому демократи не мають рації. Це може стосуватися і політики США стосовно України.

Новий виток такого протистояння розпочався сьогодні вночі, коли у техаському містечку, знову у школі, була стрілянина. Загинуло 19 дітей та 2 дорослих. Ця трагедія максимально загострить конфлікти між демократами, які вимагають посилення контролю за обігом зброї, та республіканцями, які обстоюють другу поправку до конституції США.

Тому той факт, що путін усвідомив свої помилки — це не так важливо на даний момент. Реально важливим є питання, чи усвідомив фінансист Джордж Сорос та його партнери в Демократичній партії США свої помилки, коли не ухвалювали рішення про додавлення санкціями путіна ДО ТОГО, як він розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Україні доведеться пережити чотири етапи цієї війни Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" висловив думку, що зупинятися у війні на півдорозі — не варіант для України

На даний момент лише частина цивілізованого світу демонструє готовність протистояти російському злу – це Україна, Польща, країни Балтії, Велика Британія і, на даний момент, США. Проте все частіше звучать голоси в стилі – путіна треба утихомирювати чи зберігати йому обличчя. Причини таких позицій дві. По-перше, невігластво окремих політичних лідерів чи нерозуміння того, що нинішня РФ – загроза для всієї цивілізації, і вона нікуди не подінеться і після того, як путін помре. По-друге, превалювання меркантильних фінансово-політичних інтересів над оголошеними цінностями, що виливається в гучні та дурні заяви, як, наприклад, спроба зобов’язати Україну пожертвувати своєю територіальною цілісністю.