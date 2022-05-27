Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" оцінив останню резонансну заяву британського прем’єра

Пройшла інформація, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає Україну відмовитися від вступу до Європейського Союзу.

Мовляв, краще створити новий, ефективніший альянс. За участю Великої Британії, України, Польщі та країн Балтії – Естонії, Латвії, Литви.

Думаю, що ми маємо погоджуватися на будь-які антиросійські альянси.

Усі міжнародні альянси – це політичні інструменти. Якщо такий інструмент, така "лопата" як НАТО чи ЄС не заходить у наш ґрунт, нам важко його колупати, нам її, умовно кажучи, не продають, треба шукати іншу "лопату". Інший інструмент.

І таким інструментом цілком може стати союз України з країнами Балтії, Польщею, Великою Британією. Можливо, захоче приєднатися ще хтось. Так, у хорошому сенсі агресивно поводяться по відношенню до рф ті ж Данія, Нідерланди. На відміну від Німеччини та Франції, які гальмують постачання нам озброєння, мнуться з жорсткими антиросійськими санкціями, не бачать нас у найближчому майбутньому ні в ЄС, ні в НАТО. І навіщо нам такі союзи та такі союзники?

Світ швидко змінюється. І нам важливо взяти участь у створенні нового – ефективного – політичного та безпекового інструменту.

У цьому, певен, величезна зацікавленість в Україні. Тому що нам важливим є саме безпековий формат.

Зацікавлені у цьому й самі члени можливого нового союзу, включаючи Велику Британію. Після виходу з ЄС, їй важливо показати свою міць, вплив. Продемонструвати, що вона є серйозним гравцем принаймні на європейській арені.

Найцікавіше, що певною мірою це сподобається навіть росії. Там одразу заспівають: "Дивіться, ми досягли свого, Україна не йде ні в НАТО, ні в ЄС! Можемо відходити на рубежі до 24 лютого..."

Тобто ми вже можемо шукати вихід із війни, деякі компроміси.