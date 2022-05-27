Нардеп Єгор Чернєв прояснив ситуацію з відступом ЗСУ на Донбасі

Друзі, складається враження, що коли ворог був під Києвом, багато хто тримався більш бадьоро, ніж зараз, коли ми відходимо з окремих населених пунктів на Донбасі, щоб вирівняти лінію фронту.

Давайте не будемо повторювати помилки ворога та недооцінювати противника. Спочатку він недооцінив нас і жорстоко за це поплатився у першій фазі війни величезними втратами.

Потім на цю хворобу почали страждати ми і вважати, що тепер ми розіб'ємо його однією лівою. Але коли ми відійшли з деяких територій на Донбасі, багато хто почав раптом впадати у депресію.

Те, що війна стане важчою, було очевидним.

По-перше, російське командування враховує минулі помилки і шукає більш нестандартні рішення. По-друге, війська противника також отримують бойовий досвід і вчаться воювати. Нарешті, на одній ділянці вони зосередили переважаючі сили у живій силі та техніці та йдуть уперед, не рахуючись з втратами.

Завдання ворога зараз — не стільки захопити нові території, скільки оточити та розбити наші війська. Наше завдання — збивати наступальний потенціал ворога, максимально перемелювати його війська і в той же час зберігати свої.

В умовах, коли ворог має кількісну і якісну перевагу у засобах вогневого ураження, нам залишається вести маневрену оборону. Кожен взятий окупантами населений пункт — це мінус кількасот або навіть тисяч його солдатів. Кожен наш своєчасний вихід з критичних позицій — це плюс кількасот збережених життів наших бійців.

Вести таку війну ворог довго не зможе. Чим далі він просувається, тим менше в нього залишається людей та техніки, а поповнення, яке надходить, є дедалі нижчої якості.

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Зі свого боку такими маневрами ми будемо виснажувати противника доти, доки не дочекаємося важкого озброєння від союзників. До України вже прямує додаткова партія гаубиць. Найближчим часом США планують відправити нам РСЗВ. І ми робимо все можливе, щоб поставки дедалі прискорювалися.

Допомога буде наростати та баланс сил обов’язково зміниться. І тоді ми почнемо повертати своє. Потрібен час. Потрібна наша витримка. І віра в перемогу.

Беремо себе в руки та працюємо далі.