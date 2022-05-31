Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував російський військовий стиль

Пора вже зрозуміти, що немає жодної професійної російської армії. Є шалена кількість важких бомб та снарядів, якими зносять наші чудові міста. Є певна кількість живого, вибачте, "польового м’яса", яке взагалі не шкода. І головне, що показала війна в Україні, є концентроване зло, сарана, яка захоплює шматок територій, щоб там різати, стріляти в потилицю, ґвалтувати, спалювати. Останнє – всі ці огидні та навмисні збочення – і є сьогодні ключовим елементом російської армії…

Ключова тактика росіян – сіяти страх серед цивільних. Паніку. Створювати нестерпні умови. Позбавляти надії. І побічно "російські м’ясники" намагаються вирізати все навколо, включаючи домашніх собак, кішок. Під тією ж Бучею росіяни щиро вважали, що у них багато часу, щоб підчистити територію. Спалити тіла. Вбити всіх свідків. Тому що "обов’язково візьмемо та спалимо Київ і тому що переможців не судять". Просто надто швидко побігли з Київської області, щоби затерти всі свої криваві сліди. І просто не встигли підтягнути в регіон достатню кількість мобільних крематоріїв – останні поки що сильно завантажені спалюванням тіл своїх солдатів та трупів мирних громадян в інших регіонах нашої країни. Так ось, російський військовий стиль – це коли ти жорстоко вирізуєш мирне населення, кількістю своїх непотрібних "солдатів" захоплюєш території, а потім спалюєш трупи/свідків. Інакше вони не воюють. Це настав час зрозуміти решті світу…

Як зрозуміти й те, що сучасна Росія не має більше історичної перспективи. Жодної. Це цивілізація занепаду, виродження, безвиході. Антилюдська, антигуманістична гілка розвитку. Квінтесенція середньовічного пекла. Після Бучі, Бородянки, Краматорська російські втратили всі права на слово "моральність". Їхня думка більше не має жодного значення. Їхні слова ніколи нічого виправдати не зможуть. У них немає більше жодної "історичної правоти" – відтепер усе це – чиста брехня. Назавжди. У принципі, для тих, хто добре знайомий із суттю "російської ідеї", із суттю глибинної російської людини, у нинішньому варварстві росіян немає нічого нового. Окрім одного: остаточне історичне обнулення їхньої нації прийшлося, на жаль, на час війни проти України. Проти єдиної країни, в яку РФ категорично не мала вдиратися. Хоча б із почуття самозбереження. Україна вміє ідеально бити по російських зубах. Але вдерлася. І тому тепер, закусивши свої "ведмежі вудила", спробує завдати нам максимальної шкоди. Нашим цивільним. Остаточно відвалившись від усього людського та намагаючись завалити нас трупами, залити кров’ю. Тому що… Бо тільки Україна зможе таки обрубати цю антилюдську гілку розвитку, відправити її на вічне покаяння…