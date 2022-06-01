Журналіст Денис Казанський розповів, чому росія напала на Україну і так жорстоко знищує всю інфраструктуру.

Андрій Єрмак заявив, що Україна втратила 35% ВВП, а прямі збитки від війни перевищують 600 мільярдів доларів.

Все очевидніше, що Росія напала на Україну просто з помсти. За всіма даними, у 2020-2021 роках рівень життя в Україні майже зрівнявся з російським. Мінімальна зарплата в Україні стала навіть вищою. Середня — практично зрівнялася. В Україні стрімко зростав експорт. Гривня демонструвала стабільність. Плюс до цього по всій країні масово будувалися дороги, йшов капітальний ремонт у школах та лікарнях.

Було очевидно, що життя в Україні привабливіше. Що за кілька років рівень життя в Україні перевищить російський. Саме цього у Кремлі і не змогли допустити. Мета була саме в показовому руйнуванні України, знищенні успішних підприємств, а ні в якій не денацифікації.