Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа" прокоментував ситуацію на Донбасі

На сотий день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну темпи просування російських військ на Донбасі, який вони хочуть повністю захопити, явно нижчі, ніж розраховували у Кремлі. Росіяни застрягли на Донбасі.

Ходили розмови, що "лідери" так званих "ДНР" і "ЛНР" мали намір провести деякі чергові "референдуми" ще травні. Відповідно, очікували, що на той час Донецька та Луганська області виявляться окупованими в адміністративних межах.

Цього не сталося. І тому що Збройні Сили України героїчно відбивають атаки супротивника. І тому, що російські збройні сили, схоже, виснажили себе.

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Постачання озброєнь, напевно, є, бо агресор сконцентрував на сході всю свою міць. Але озброєння там найчастіше радянського зразка. А найновішого росіяни не отримують, закупити не можуть, бо під санкціям. Тоді як ми поступово нарощуємо свій військовий потенціал.

Дається взнаки і слабка мотивація противника. Плюс – проблеми із людським резервом. З окупованих територій Донбасу вигребли майже всіх, кого могли.

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Але, таке враження, що план мобілізації там так і не виконаний. І це дуже дратує росіян. При цьому якість "мобілізаційного матеріалу" дуже низька. Немотивованих, практично ненавчених вчорашніх цивільних використовують фактичні як "гарматне м’ясо". Просто для того, щоб викликати вогонь українських військ на цих людей, які йдуть у перших лавах, дивитися, звідки стріляють – і вражати ці вогневі позиції.

Тому не думаю, що навіть якщо мобілізація там йтиме далі, вона призведе до якогось ефекту.

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