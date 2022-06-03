Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко прокоментував 100 днів повномасштабної війни росії з Україною

100 днів після відкритого вторгнення росії – це смисловий рубіж і для української влади, і для української армії, і для наших західних партнерів, і для агресора також.

Що стосується росії – вона продемонструвала не здатність підтвердити те, про що так багато заявляла з різних трибун. Десь прямо, десь натяками. У стилі "можемо повторити", "наша армія найсильніша" і так далі. Але реальну "якість" армії, техніки, яку росіяни пред’явили за ці сто днів, кажуть самі за себе.

До того ж, ці 100 днів майже перекреслюють перспективи росії на міжнародному ринку озброєнь. Це мотлох, який горить і падає, точно буде менше за охочих купувати. Навіть коли з’явиться така можливість.

Щодо України.

Думаю, що у ЗСУ, військово-політичного керівництва набагато більше стало впевненості у своїх силах. І це базується на розумінні ворога та його можливостей. І на розумінні готовності українців боротися за свою волю до кінця.

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Хочеться вірити, що всередині оборонного відомства всієї військово-політичної команди глибоко аналізується ситуація на фронті, а також наша готовність організаційно ефективно вибудовувати логістичні ланцюжки. Як із погляду отримання міжнародної військово-технічної допомоги, так і з точки зору забезпечення нею української армії. Думаю, що етап, коли наше військове відомство більшою мірою було зорієнтоване на те, щоби десь щось, що тільки можливо, отримати, – пройшов. Наразі потрібно бути жорстко зорієнтованим на потреби армії. Зрозуміло, що не все повною мірою та стовідсотковим асортиментом можна забезпечити. Але зусилля мають базуватись саме на цьому. І тоді це підвищить ефективність дій наших військ.

Слід розуміти, що ці 100 днів повномасштабної війни дали важливі уроки не лише українцям, а й нашим ворогам. Росіяни – не повні ідіоти. Вони також аналізують ситуацію, намагаються десь перегрупуватися, змінити керівний склад, тактику. Щоб реалізувати свої агресивні плани.

Просто нам не було і не буде.

У політичному плані важливим є такий момент. Думаю, весь світ уже зрозумів, що Україна – народ, армія – не дозволять піти на якісь компроміси на кшталт "дати путіну можливість зберегти лице". Не піде на територіальні поступки.

Для нас війна закінчиться лише тоді, коли ми повернемо кожен квадратний метр своєї землі. І Крим, і Донбас. І це не відкладений на десятиліття етап. Це треба буде закінчити найближчим часом (рік, роки) одним махом.