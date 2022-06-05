Військовий оглядач Олександр Коваленко, відомий у мережі як "Злий одесит", розповів про проблеми росіян із сучасним озброєнням та технікою:

Російські окупанти продовжують масово знімати зі зберігання консервовану техніку.

За півтора місяці із зберігання в 246 ЦЗМР, що в Майкопі, було знято не менше 100 танків різних модифікацій, а також БМП, БМД-2, РСЗВ "Град", САУ "Гвоздика" тощо. Особливо примітно те, що було так само знято 83 гаубиці Д-20 … ті, якими після Другої світової війни замінили МЛ-20.

Також зараз здійснюється передача протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра". В умовах нинішньої війни це гармата-смертників, але її застосування говорить як про проблеми у окупантів з артилерією, так і про дефіцит ПТРК.

У ряді підрозділів відзначається брак механіків-водіїв, а також низький професійний рівень наявних.

Так само для комплектації 20А, з пропискою у Воронежі та 6А, що Санкт-Петербурзі крім стандартної техніки у складі БТР-82, БМП-1/2 та Т-72Б1 були зі зберігання зняті 82-мм мобільні міномети 2К21 на базі МТ-ЛБ, а склад 1 ТА в Баковці комплектується 120-мм мінометами 2С12-2С12А "Сані", що знімаються з консервації.