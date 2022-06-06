У битві за Донбас російські війська поспішають і роблять помилки - Павло Лисянський
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Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський спеціально для "Телеграфу" розповів про фактори, що свідчать про зниження бойової сили окупантів
Українські воїни провели контратаку у Сєвєродонецьку, але за місто продовжуються важкі бої.
У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що успішні контрнаступальні операції ЗСУ у Сєвєродонецьку свідчать про зниження бойової сили російських окупантів в Україні.
Вже відомо, що у міських боях армія росії слабка. Це підтверджується довгими боями та величезними втратами, пов’язаними із взяттям росіянами тих же Попасної та Маріуполя. Тепер це повторюється у Сєверодонецьку. Тому що є політична складова.
Річ у тому, що Кремлю важливо якнайшвидше запустити процес політичної анексії захоплених територій. Але він не зможе його розпочати, доки хоч якась частина Донбасу перебуває під контролем України. У Луганській області зараз це близько 10%, у Донецькій – більша частина.
Тим часом на 8 червня у Держдумі рф намічено виступ так званого "глави парламенту" фейкової "ДНР". І там він, схоже, за кремлівським сценарієм, почне просити держдумівців про возз’єднання псевдореспубліки з росією. Тим самим давши старт процесу політичної анексії.
Саме тому війська росії поспішають. А коли поспішають, природно, роблять помилки – і як наслідок не показують того, чого від них чекає Кремль.
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