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У битві за Донбас російські війська поспішають і роблять помилки - Павло Лисянський

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Павло Лисянський Павло Лисянський
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Битва за Донбас триває Новина оновлена 06 червня 2022, 20:16
Битва за Донбас триває

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський спеціально для "Телеграфу" розповів про фактори, що свідчать про зниження бойової сили окупантів

Українські воїни провели контратаку у Сєвєродонецьку, але за місто продовжуються важкі бої.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що успішні контрнаступальні операції ЗСУ у Сєвєродонецьку свідчать про зниження бойової сили російських окупантів в Україні.

Вже відомо, що у міських боях армія росії слабка. Це підтверджується довгими боями та величезними втратами, пов’язаними із взяттям росіянами тих же Попасної та Маріуполя. Тепер це повторюється у Сєверодонецьку. Тому що є політична складова.

Річ у тому, що Кремлю важливо якнайшвидше запустити процес політичної анексії захоплених територій. Але він не зможе його розпочати, доки хоч якась частина Донбасу перебуває під контролем України. У Луганській області зараз це близько 10%, у Донецькій – більша частина.

Тим часом на 8 червня у Держдумі рф намічено виступ так званого "глави парламенту" фейкової "ДНР". І там він, схоже, за кремлівським сценарієм, почне просити держдумівців про возз’єднання псевдореспубліки з росією. Тим самим давши старт процесу політичної анексії.

Саме тому війська росії поспішають. А коли поспішають, природно, роблять помилки – і як наслідок не показують того, чого від них чекає Кремль.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Сєвєродонецьк #Армія РФ #ЗСУ