Блогер, головний редактор "Петро і Мазепа" Макс Гадюкін змалював перспективи на майбутнє для росіян

Є три військові факти, до одного з яких ми наближаємося. Але є інші моменти. Їх чомусь не враховують.

Зрозуміло, що економічно війну Росія не вивозить. Лягли цілі галузі. Автомобільний ринок? Не смішіть, він прямо як мій мопед: обидва де-факто не існують.

На носі третій квартал. Тоді РФ належить пізнати життя у всіх його відтінках. Адже поки що росіянам весело ліпити жарти про санкції. Гигати. Кричати, що "зроблять лише сильнішим". Окей, хлопці. Отоді й подивимось, хто чим посилився – боюся, нам буде смішно, а вам не дуже.

Логічно, що на місцях почнуться не ті розмови, на які чекає Кремль.

Адже влада хотіла б прибрати саму тему війни на другий план. Водночас розвивати її. Прибрати, щоб ніхто не питав, нащо Росії знадобився Сєвєродонецьк — але розвивати, щоб потім принести населенню готову перемогу.

А то дивляться, розумієш, твої ж новини. Але потім замість широко анонсованого взяття Києва всі бачать велике і горде ні**ра. Ну, його.

Ось якщо пощастить, то й покажуть. Заодно вдасться приховати втрати радикальнішим способом.

Щоправда, війна по клацанню пальців не закінчується. Економічна ж*па — навпаки, швидко посилюється в темпі фламенко. Тут логічно припустити, що...

Факт №1. Росіяни рано чи пізно захочуть завершити війну.

Ні, серйозно. Я про звичайні бажання громадян, не про офіційну позицію терпил. Само собою, коли стає боляче – будь-хто захоче прибрати джерело цього самого болю. Так ми приходимо до другого факту.

Факт №2. Кгхм, а їхня влада типу запитувати буде, так?

Ні, хлопці, то це не працює. Якщо Кремль розпочав війну, тебе не спитавши — безглуздо навіть мріяти про те, що він запитає тебе потім. Хоч про щось.

Тому ідея кінця війни тлітиме мовчки. Здебільшого росіянам дико по**й, скільки наших сімей загробили їхні виродженці. І на себе їм теж по**й. Але вже трохи менше. Особливо коли дійде до питань роботи, здоров’я та іншого (а дійде).

Я радив би економити час. Ось Путін на перших етапах війни намагався хитнути наших солдатів: мовляв, "беріть владу у свої руки, з вами простіше домовитися".

Певна річ, що ніхто в нинішній Росії владу не візьме. Руки слабкі. Ноги криві від просиджування штанів за телевізором. У зад теж не ткнеш — там стрижень великодержавства та імперської величі.

Проте хоча б заважати нинішній владі можна. Так, за це прилетить. Так, за це можна сісти у в’язницю. Але іншого вибору немає.

Росіяни або насолоджуватимуться обвалом економіки та війною, або спробують цьому завадити. Особисто я ставлю перше. Не вірю, що там є достатня кількість адекватів – буду радий помилитись, хоч поки що й не відчуваю помилки.

Прихована війна, не прихована. По всій РФ так само будуть прибувати труни, за які країна заплатить роками життя. Минулими – у плані розвитку. І майбутніми, бо платити доведеться довго.

Страпо**ть Кремль у спробі зупинити катастрофу можна було у березні. Тепер надто пізно. Обвал економіки через війну нікуди не дінеться, як і сама війна.

Адже в Україну вже залізла ціла орда. Забрати її не вдасться.

Факт №3. Хто її звідси випустить?

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