Блогер і військовий експерт Кирило Данильченко поділився думкою щодо останніх загроз глави радбезу РФ Дмитра Медведєва

О, у Дмитра Медведєва бак стрільнув, пише у Телезі, що ненавидить і прагне знищити захід. За те, що там не люблять росіян за все російське.

Думав, він це просто БігМака давно з рук Обеми не їв і на новий смартфон обнову не отримував.

А кажуть синочку-корзиночку відправляють із країни небінарних шлюбів і падаючого долара назад у Росію, що процвітає. На кордони НАТО 1993 року.

І крісло дороге пропалилося.

А як же міцні нерви у разі пекельних санкцій Заходу, що Дмитро обіцяв від 22 лютого? Брехунець.

Дивно, коли зернові термінали оброблялися ракетами, і українські діти гинули — він мовчав.

А як почали золоту молодь сенаторів, чиновників та першого ешелону просити додому, як санкції проти Кабаєвої та доньок Пєскова прилетіли, так стався Байконур.

Місць в Америці просто немає. Тримайтеся там.