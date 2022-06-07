У Дмитра Медведєва бак стрільнув — синочка відправляють із США на батьківщину - Кирило Данильченко
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Блогер і військовий експерт Кирило Данильченко поділився думкою щодо останніх загроз глави радбезу РФ Дмитра Медведєва
О, у Дмитра Медведєва бак стрільнув, пише у Телезі, що ненавидить і прагне знищити захід. За те, що там не люблять росіян за все російське.
Думав, він це просто БігМака давно з рук Обеми не їв і на новий смартфон обнову не отримував.
А кажуть синочку-корзиночку відправляють із країни небінарних шлюбів і падаючого долара назад у Росію, що процвітає. На кордони НАТО 1993 року.
І крісло дороге пропалилося.
А як же міцні нерви у разі пекельних санкцій Заходу, що Дмитро обіцяв від 22 лютого? Брехунець.
Дивно, коли зернові термінали оброблялися ракетами, і українські діти гинули — він мовчав.
А як почали золоту молодь сенаторів, чиновників та першого ешелону просити додому, як санкції проти Кабаєвої та доньок Пєскова прилетіли, так стався Байконур.
Місць в Америці просто немає. Тримайтеся там.
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