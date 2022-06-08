Український журналіст, співзасновник партії "Демократична Сокира" Віктор Трегубов пояснив різницю між Заходом та Сходом

Знаєте, що є ключовим розподілом Заходу та Сходу (чи ширше — Заходу та не-Заходу)? Ключовою цивілізаційною, якісною, та ціннісною відмінністю?

Вміння розділяти суспільне та приватне. Навіть в дрібницях.

Захід — це "ось тут моє, ось тут твоє, ось тут спільне, про яке ми домовимось разом".

Схід — це "а коли ти вже вийдеш заміж?". Схід — це "атвєть за патли". Схід — це "а чого в тебе вдома портрет вождя не висить?".

Схід виходить з постулату, що можна втручатися в чуже особисте, якщо це справа блага, правильна, якщо ти наставляєш на шлях істинний (себто, на той, на якому ти сам).

Захід виходить з постулату, що саме залізання до чийогось privacy — справа вже настільки неблага, що далі нема про що говорити. Бо fighting for peace is like f*cking for virginity ("воювати за мир це все одно, що займатися сексом за цноту", — ред).

Я завжди вірив та вірю, що нормальна Україна можлива тільки як частина цивілізаційного Заходу. І я готовий за це поборотися.