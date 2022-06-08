Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" дав прогноз, чого хоче путін в Україні

На території, тимчасово окупованій росією у Запорізькій та Херсонській областях оголошено про підготовку до псевдореферендуму.

З одного боку – зараз це дає росіянам можливість шантажу при можливому переговорному процесі. Тобто росія дає зрозуміти, що відмова України від попередніх ультиматумів Кремля призведе до того, що вони легалізують (у своєму розумінні) і нові захоплені території.

Але вірогіднішим мені видається другий сценарій: росія готується до грудня, до 100-річчя утворення СРСР, закріпитися на всіх захоплених територіях, легалізувати це захоплення шляхом псевдореферендумів та оголосити їх справжньою Україною. Тобто визнати "владу" захоплених територій — і в грудні оголосити про новий союз: росія, Білорусь і така собі квазі-Україна.

А решту України, яку захопити не змогли, росіяни не визнаватимуть. Назвуть якось інакше. І путін, як і мріяв, увійде до підручників історії як людина, яка відродила СРСР. Нагадаю, що розвал Радянського Союзу путін називав найбільшою трагедією ХХ століття.

Зрозуміло, що ніхто у цивілізованому світі цього утворення не визнає. Але ми бачимо, що це не завадило росії привласнити собі Крим і оголосити про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

Протистояти цьому ми можемо лише на полі бою, силами ЗСУ звільнивши наші території. І ми над цим працюємо.

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