Експерт у політиці та міжнародних відносинах, офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" розповів про плани росіян щодо окупованих територій України

На території окупованої частини Донецької області (так звана "днр") висадився десант російських управлінців. Майже всі основні посади в "уряді" застовпили за собою кадрові чиновники росії.

Ситуація дзеркально відбивається й у т.зв. "ЛНР".

Те, що ми зараз спостерігаємо на території фейкових "народних республік", навряд чи може свідчити про те, що Кремль готується до їх включення до складу росії.

Питання призначення не просто російських громадян, але – запеклих чиновників – на ті чи інші посади на окупованих територіях є постійною практикою. І в Криму, і в тих самих "л-днр".

Можливо, просто не довіряють місцевим чиновникам, з українським корінням. Вважаючи за краще призначати "варягів" — з росії. Які належать до місцевих, як до тубільців, умовно кажучи.

Зазначу, що на території Херсонської та Запорізької областей ми чітко бачимо ознаки підготовки анексії, включення до складу росії. Але не факт, що це станеться й там.

Наразі активно мусується ідея нового куратора окупованих територій – Сергія Кирієнка, відомого як Кіндер-Сюрприз (я його називаю Сергій Череп – через те, як він зараз виглядає) – створити так звану "паралельну Україну". Абсурдна ідея, насправді. Але вони намагаються її просувати. Сказати потім, що це і є "справжня Україна" – у складі Донецької та Луганської областей, які вони зараз віджимають, можливо, з включенням туди ж окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. А решта України, мовляв, не Україна зовсім, а якась нацистська держава. Виходячи з цього плану, вони інституалізуватимуть псевдо-Україну з можливим призначенням туди як керівника українського президента Віктора Януковича. Або якихось людей з його оточення – Азаров, Курченко та з ними. Як не смішно це виглядає, але така ідея про російський режим зараз обговорюється.

Відповідно – вищі шанси, що ми побачимо не приєднання окупованих українських територій до росії, а створення на них певної квазідержави, об’єднавши управлінські апарати.

Під реалізацію цього завдання, гадаю, і призначаються в уряди "народних республік" російські чиновники.

Кремлю простіше мати проксі-республіку, ніж створювати нові суб’єкти федерації.

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