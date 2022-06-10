Політтехнолог та журналіст Дмитро Раїмов про заяву російського диктатора путіна про захоплення нових територій:

ЧАС ЗАКІНЧУЄТЬСЯ

сьогодні путін заявив про свої реальні ідеї та наміри – розширення та приєднання не свого. крадіжка чужих земель.

він порівнює себе з петром першим.

що це означає: росіяни формально приєднають території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

з цього моменту, на їхню думку, це росія, і це буде напад на їхню країну.

ви розумієте всю дурість.

але це реальність. і найближчим часом.

це реальна загроза ядерної війни та загальної мобілізації російських мужиків, коли ми підемо на визволення.

а я певен, що підемо. немає іншого шляху.

вони дадуть відповідь ядерною зброєю та мільйонами солдатів.

приєднання. після приєднання.

для них ми відбираємо "їхнє" і починає працювати їхній "закон" захисту своїх земель ядерною зброєю.

час закінчується.

ми або звільнимо наші території зараз. Або потім як?

Зараз туди їздять купа російських чиновників. вони готуються до приєднання.

і треба розуміти реальні цілі мудака – це лише Київ.

у його розумінні він буде або зруйнований, або захоплений. місто духовної сили русі.

нашій країні потрібні гроші потрібна зброя та боже проведіння. час єдине, що ми не можемо отримати і не повинні втратити.

вірю у наших військових, наших нових козаків. і наш стійкий народ.