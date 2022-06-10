Час закінчується. Ми або звільнимо наші території зараз. Або... - Дмитро Раімов
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Політтехнолог та журналіст Дмитро Раїмов про заяву російського диктатора путіна про захоплення нових територій:
ЧАС ЗАКІНЧУЄТЬСЯ
сьогодні путін заявив про свої реальні ідеї та наміри – розширення та приєднання не свого. крадіжка чужих земель.
він порівнює себе з петром першим.
що це означає: росіяни формально приєднають території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
з цього моменту, на їхню думку, це росія, і це буде напад на їхню країну.
ви розумієте всю дурість.
але це реальність. і найближчим часом.
це реальна загроза ядерної війни та загальної мобілізації російських мужиків, коли ми підемо на визволення.
а я певен, що підемо. немає іншого шляху.
вони дадуть відповідь ядерною зброєю та мільйонами солдатів.
приєднання. після приєднання.
для них ми відбираємо "їхнє" і починає працювати їхній "закон" захисту своїх земель ядерною зброєю.
час закінчується.
ми або звільнимо наші території зараз. Або потім як?
Зараз туди їздять купа російських чиновників. вони готуються до приєднання.
і треба розуміти реальні цілі мудака – це лише Київ.
у його розумінні він буде або зруйнований, або захоплений. місто духовної сили русі.
нашій країні потрібні гроші потрібна зброя та боже проведіння. час єдине, що ми не можемо отримати і не повинні втратити.
вірю у наших військових, наших нових козаків. і наш стійкий народ.
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