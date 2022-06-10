Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда спеціально для "Телеграфу" оцінив останні заяви кривавого диктатора

Президент росії, диктатор володимир путін, який напав на Україну, заявив 9 червня, що планує далі розширювати рф — шляхом завоювання територій інших країн.

У цьому порівняв себе з імператором Петром I.

Нічого дивного в такій загарбницькій логіці путіна немає.

По-перше, так звані денацифікація і демілітаризація, під приводом чого росія відкрито вторглася в Україну в лютому, були незрозумілі російському суспільству.

По-друге, широкомасштабна війна рф проти України триває вже понад 15 тижнів. І треба знаходити якусь формулу, яка пояснює "спеціальну військову операцію", що явно пішла не за планом.

Тому і запропоновано формулу розширення російських земель. На тлі 350-річчя від дня народження Петра I російський режим намагається пояснити громадянам росії, навіщо насправді він пішов війною проти України.

Читайте також: Категорія Новини Росії "путін — ненаситна гусениця": західний політолог чітко пояснив цілі кремля Політолог вважає, що якщо кремлівського диктатора не зупинити в Україні, то війна може спалахнути з новою силою за кілька років.

Війна продовжується, захоплюються все нові українські території.

І путін своєю заявою надіслав відповідні сигнали не лише російському населенню, а й усьому світу. Так, ми захоплюємо нові території. А ви нам нічого вдіяти не можете.

Ця логіка пітерського гопника зрозуміла. Але дієва лише до певного часу, до часу. А саме – доти, доки Україна не отримає потрібної кількості західного важкого озброєння. Щоб нанести по загарбниках не стримуючий удар, а нищівний контрудар – у відповідь. Впевнений, що так усе й буде.

Що стосується путіна, то ці його заяви свідчать також про те, що виключно трибунал над російськими військовими злочинцями, громадський вирок — можуть змінити ситуацію, перш за все, для самої росії.