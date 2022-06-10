Рус

путін зробив зізнання. Зупинити цього гопника може лише трибунал - Євген Магда

Автор
Євген Магда Євген Магда
Дата публікації
Читать на русском
Автор
551
У нових імперських загрозах путіна насправді немає нічого дивного Новина оновлена 10 червня 2022, 09:40
У нових імперських загрозах путіна насправді немає нічого дивного

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда спеціально для "Телеграфу" оцінив останні заяви кривавого диктатора

Президент росії, диктатор володимир путін, який напав на Україну, заявив 9 червня, що планує далі розширювати рф — шляхом завоювання територій інших країн.

У цьому порівняв себе з імператором Петром I.

Нічого дивного в такій загарбницькій логіці путіна немає.

По-перше, так звані денацифікація і демілітаризація, під приводом чого росія відкрито вторглася в Україну в лютому, були незрозумілі російському суспільству.

По-друге, широкомасштабна війна рф проти України триває вже понад 15 тижнів. І треба знаходити якусь формулу, яка пояснює "спеціальну військову операцію", що явно пішла не за планом.

Тому і запропоновано формулу розширення російських земель. На тлі 350-річчя від дня народження Петра I російський режим намагається пояснити громадянам росії, навіщо насправді він пішов війною проти України.

Війна продовжується, захоплюються все нові українські території.

І путін своєю заявою надіслав відповідні сигнали не лише російському населенню, а й усьому світу. Так, ми захоплюємо нові території. А ви нам нічого вдіяти не можете.

Ця логіка пітерського гопника зрозуміла. Але дієва лише до певного часу, до часу. А саме – доти, доки Україна не отримає потрібної кількості західного важкого озброєння. Щоб нанести по загарбниках не стримуючий удар, а нищівний контрудар – у відповідь. Впевнений, що так усе й буде.

Що стосується путіна, то ці його заяви свідчать також про те, що виключно трибунал над російськими військовими злочинцями, громадський вирок — можуть змінити ситуацію, перш за все, для самої росії.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Окупація