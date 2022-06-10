Журналіст Денис Казанський про плани російських окупантів та колаборантів із захоплення Запоріжжя

Черговий кінч*ний психопат, якого Росія зробила гауляйтером окупованої Запорізької області, вже будує плани захоплення обласного центру. І радісно обіцяє жителям Запоріжжя, що у разі успіху Росія відновить виробництво "Запорожців" на ЗАЗі.

Я навіть мовчу про те, що у разі атаки на Запоріжжя місто просто розділить долю Маріуполя. І жодного ЗАЗу не буде взагалі, як не буде більше "Азовсталі". Вражає інше. Все, на що вистачає фантазії окупанта, все, що він здатний запропонувати захопленим територіям, — це життя в радянському анекдоті.

Адже ти все одно брешеш. Ти ж все одно розумієш, що не буде жодних "Запорожців", бо навіть "Запорожці" ви вже не можете, і будуть просто горілі руїни та вивіз краденого металу. Ну так хоча б збреши красиво. Скажи, що збиратимете електромобілі, літаки, вертольоти. Збреши, що побудуйте хмарочоси та наукоград.

Але свиня не здатна дивитись на небо. А гауляйтер-дегенерат не здатний навіть мріяти про велике. Тому навіть найсміливіші його фантазії малюють вбогість. І цю вбогість підхоплюють та гордо несуть державні російські ЗМІ.

На повному серйозі виробництво "Запорожців" подається "наддержавою" як ідея, покликана залучити українців на бік Росії. Тут я міг би ще багато написати про те, що з такими ідеями цивілізаційну боротьбу за уми виграти неможливо, але через очевидність цього факту, навіть не бачу сенсу витрачати на цей час.

Вся Росія — це іржавий закривавлений "Запорожець" Путіна, який мчить у пекло.