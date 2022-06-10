Не засуджуйте тих, хто лишився в окупації. Спочатку проведіть собі перевірку - Марія Кутнякова
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Журналістка, громадська діячка Марія Кутнякова про українців, які лишилися на тимчасово захоплених росіянами територіях
Перш ніж роздивлятися нові фото з окупованих територій та тикати пальцем у людей, які там залишилися, працюють, водять дітей у школи, то проведи сам собі перевірку:
- ти не голодуєш?
- в тебе є маломобільні родичі?
- ти в безпеці?
- ти маєш сили/кошти покинути свій дім?
- від тебе залежить життя інших людей?
- ти не боїшся?
- тебе бомбили?
- в тебе на очах гинули люди?
А тепер подумай про відповіді людей, які залишилися в окупації. Ще раз — там військові рашистські. Там блокпости і фільтрація. Так, там є колобаранти і зрадники. Але не всі.
Спочатку звільніть, а потім проводьте слідство. І от тоді клейміть. Будьте людьми, а не звірами. Все буде Україна.
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