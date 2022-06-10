Журналістка, громадська діячка Марія Кутнякова про українців, які лишилися на тимчасово захоплених росіянами територіях

Перш ніж роздивлятися нові фото з окупованих територій та тикати пальцем у людей, які там залишилися, працюють, водять дітей у школи, то проведи сам собі перевірку:

ти не голодуєш?

в тебе є маломобільні родичі?

ти в безпеці?

ти маєш сили/кошти покинути свій дім?

від тебе залежить життя інших людей?

ти не боїшся?

тебе бомбили?

в тебе на очах гинули люди?

А тепер подумай про відповіді людей, які залишилися в окупації. Ще раз — там військові рашистські. Там блокпости і фільтрація. Так, там є колобаранти і зрадники. Але не всі.

Спочатку звільніть, а потім проводьте слідство. І от тоді клейміть. Будьте людьми, а не звірами. Все буде Україна.