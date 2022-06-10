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Не засуджуйте тих, хто лишився в окупації. Спочатку проведіть собі перевірку - Марія Кутнякова

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Марія Кутнякова Марія Кутнякова
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Кожен населений пункт, куди заходили росіяни, чинив надзвичайний опір Новина оновлена 10 червня 2022, 13:45
Кожен населений пункт, куди заходили росіяни, чинив надзвичайний опір

Журналістка, громадська діячка Марія Кутнякова про українців, які лишилися на тимчасово захоплених росіянами територіях

Перш ніж роздивлятися нові фото з окупованих територій та тикати пальцем у людей, які там залишилися, працюють, водять дітей у школи, то проведи сам собі перевірку:

  • ти не голодуєш?
  • в тебе є маломобільні родичі?
  • ти в безпеці?
  • ти маєш сили/кошти покинути свій дім?
  • від тебе залежить життя інших людей?
  • ти не боїшся?
  • тебе бомбили?
  • в тебе на очах гинули люди?

А тепер подумай про відповіді людей, які залишилися в окупації. Ще раз — там військові рашистські. Там блокпости і фільтрація. Так, там є колобаранти і зрадники. Але не всі.

Спочатку звільніть, а потім проводьте слідство. І от тоді клейміть. Будьте людьми, а не звірами. Все буде Україна.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Окупація